Cómo salió Francisco Cerúndolo ante Daniil Medvedev en el Masters 1000 de Miami
El tenista argentino ganó por 6-0, 4-6 y 7-5 y avanzó a los octavos de final del importante torneo en Estados Unidos; quién es su próximo rival
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El tenista argentino Francisco Cerúndolo le ganó en tres sets por 6-0, 4-6 y 7-5 al siempre complicado Daniil Medvedev y avanzó a los octavos de final del Miami Open. En esta etapa decisiva del Masters 1000 se enfrentará contra el francés Ugo Humbert, quien le ganó por 6-4 y 7-6 al kazajo Alexander Schevchenko.
En el otro lado del cuadro, ya espera en esa instancia otro argentino: Tomás Etcheverry, tras un gran triunfo ante el español Jódar.
Cerúndolo tuvo un inicio de partido apabullante ante el tenista ruso y se quedó con el primer set sin ceder ni un solo juego.
Sin embargo, en el segundo set, el noveno cabeza de serie, cambió el panorama del partido y se quedó con el parcial por 6-4 contra el argentino que no pudo cerrar el partido ahí.
Ya en el tercer set, tuvo que trabajar mucho más. Medvedev dio pelea y no se quiso ir con las manos vacías, pero el argentino logró un juego sólido y fue el gran vencedor de la jornada.
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