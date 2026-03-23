Cómo salió Francisco Cerúndolo ante Daniil Medvedev en el Masters 1000 de Miami

El tenista argentino Francisco Cerúndolo le ganó en tres sets por 6-0, 4-6 y 7-5 al siempre complicado Daniil Medvedev y avanzó a los octavos de final del Miami Open. En esta etapa decisiva del Masters 1000 se enfrentará contra el francés Ugo Humbert, quien le ganó por 6-4 y 7-6 al kazajo Alexander Schevchenko.

En el otro lado del cuadro, ya espera en esa instancia otro argentino: Tomás Etcheverry, tras un gran triunfo ante el español Jódar.

Cerúndolo tuvo un inicio de partido apabullante ante el tenista ruso y se quedó con el primer set sin ceder ni un solo juego.

Impresionante primer set de Cerúndolo contra Medvedev en el Miami Open Captura de TV

Sin embargo, en el segundo set, el noveno cabeza de serie, cambió el panorama del partido y se quedó con el parcial por 6-4 contra el argentino que no pudo cerrar el partido ahí.

Ya en el tercer set, tuvo que trabajar mucho más. Medvedev dio pelea y no se quiso ir con las manos vacías, pero el argentino logró un juego sólido y fue el gran vencedor de la jornada.