El tenista Joao Souza, suspendido de por vida por arreglo de partidos, hizo una broma de mal gusto con el coronavirus. Crédito: Fotojump/Río Open

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de marzo de 2020 • 10:45

El tenista brasileño Joao Souza , recordado por su maratónico partido de Copa Davis en 2015 con el correntino Leonardo Mayer (duró 6 horas y 43 minutos) y suspendido de por vida por la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) en enero último por arreglar partidos, quedó envuelto en una nueva polémica al asegurar, entre risas y en su cuenta de Instagram, que su hermana (Maria Clara Souza) se había infectado de coronavirus y contagiado a varios habitantes de Mogi Das Cruzes, una localidad del estado de San Pablo donde nacieron. A las pocas horas, luego de la reacción de enojo e indignación de aquellos que accedieron al video en las redes sociales, se conoció que se trató de una broma de mal gusto.

En la publicación virtual, Souza le dice su hermana, que fuma y sonríe relajadamente: "Le llevaste el coronavirus a Mogi. Mogi declaró un estado de calamidad pública debido a esta pobre loca aquí". Mogi das Cruzes, precisamente, tiene cuatro casos confirmados de coronavirus -uno de ellos en un bebé de tres meses- y 79 en estudio. El último viernes, el alcalde de la ciudad, Marcus Melo, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), había notificado el estado de alarma sanitaria.

En el mismo posteo, la hermana de Souza comenta: "Llevé el coronavirus a Mogi. Lo siento, muchachos. Ahora estoy bien. No estoy en cuarentena". La publicación fue eliminada poco después. Más tarde, el tenista de 31 años volvió a hacer una publicación en las redes sociales, esta vez disculpándose. "Chicos, fue un mal chiste para algunos. Razones para juzgar y afecto a las personas que se preocupan. No tenemos y mucho menos pasamos el coronavirus a nadie, hubo una conversación entre hermanos que grabé y publiqué. Quien pensó que era de mal gusto, lo siento. Estamos bien y saludables en casa".

Al margen de esta aclaración, a Souza y a su hermana les iniciaron una investigación policial. Según un boletín firmado por el fiscal Leandro Lippi, Feijão (apodo de Souza) y Maria Clara deberán responder "por causar una epidemia, a través de la propagación de gérmenes patógenos; violar la determinación del Gobierno de prevenir la introducción o propagación de una enfermedad contagiosa; y por hacer una disculpa pública por un hecho criminal o un perpetrador".

Según publicó globoesporte.com, la hermana de Souza se lamentó: "Hoy, durante un chat de desayuno, le estaba diciendo a João que fui a Mogi y que tuve una crisis de amígdala como nunca la había tenido la semana pasada y llegué a Mogi enfermo. Las chicas, todos me tenían miedo, diciendo que estaban llevando la corona a Mogi. En esa conversación, grabó y publicó, sin que nos imagináramos que resonaría de esa manera. Nos hemos quedado en casa, ten cuidado, súper conscientes de toda la situación. Me disculpo mucho".

Hasta el momento, Souza es el tenista que llegó a ocupar el puesto más alto del ranking (69° en 2005) entre los castigados por la TIU desde su creación. Superó al argentino Nicolás Kicker, castigado en 2018 por arreglo de partidos (hace unos días le redujeron cuatro meses la sanción y podrá volver a jugar el 23 de enero de 2021) , que alcanzó el puesto 78° en 2017.

El drama después del partido más largo de la Davis:

Después de perder 15-13 con Leo Mayer en el emotivo y extenuante quinto set del single más largo (6h43m) en la historia de la Copa Davis, en Tecnópolis, Joao Souza dijo haber vivido "los peores meses" de su vida. Así se lo contó a LA NACIÓN , en enero de 2016, en su primera visita a Buenos Aires desde aquel partido histórico que terminó cambiando las reglas de la Copa Davis.

"Después de ese partido con Leo mi mente se fue y no sé adónde. Perdí la confianza. Perdí como diez primeras vueltas seguidas. ¡Diez! Fue muy duro. Tuve seis meses muy malos, diría que los peores de mi vida", expresó Souza.

Claro que después llegaría algo más severo. Fue suspendido de por vida por la TIU. En los fundamentos del fallo emitido se resaltó que Souza "cometió numerosas violaciones al programa de Anti-Corrupción en el Tenis, como repetidos incidentes de arreglos de partidos en Challengers y Futures disputados en Brasil, Estados Unidos y la República Checa".

Además, Souza también fue encontrado culpable de "no reportar conversaciones relacionadas con actos de corrupción, destruir evidencias y no colaborar con la TIU y pedirle a otros jugadores que no se esforzaran al máximo en los partidos".