El regreso: Andy Murray volvió a una final después de 27 meses y reflexiona sobre Djokovic

El escocés Andy Murray, exnúmero 1 del mundo, se clasificó este viernes a su primera final del circuito ATP después de más de dos años, al superar al estadounidense Reilly Opelka. El británico, de 34 años y ahora ubicado en el puesto 135° del mundo, se impuso por 6-7 (8-10), 6-4 y 6-4, y llegó a su primera final desde octubre de 2019 en Amberes, donde obtuvo su 46° título. Y apenas la segunda final en los últimos cinco años.

The moment @andy_murray defeated Opelka to make the final in Sydney! 👏#SydneyTennisClassic pic.twitter.com/ksZizjPSvT — Tennis TV (@TennisTV) January 14, 2022

Murray, dos veces campeón en Wimbledon y una en el US Open, se enfrentará en la final de esta madrugada al ruso Aslan Karatsev (20), quien le ganó al británico Daniel Evans (26) por 6-3, 6-7 (15-17) y 6-3 en la otra semifinal. El tenista británico llegó a la cima del ranking ATP en noviembre de 2016 y se mantuvo como líder del circuito durante 41 semanas, y además fue uno de los más exitosos del último decenio, junto con los astros Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Un clásico de Andy Murray, siempre visceral DAVID GRAY - AFP

“Mala historia para todos, pero este no es el momento de enfurecerse con Novak (Djokovic)”, afirmó Murray, que se une al grupo de tenistas que se refirieron al número 1 del mundo por la polémica de la exención de vacunación que lo bloqueó en la frontera australiana. El entuerto legal pone en riesgo la participación del líder del circuito en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del calendario 2021, aunque esto se decidirá este lunes.

Andy Murray saluda al gigante Reilly Opelka, luego del fantástico triunfo DAVID GRAY - AFP

”No es una buena situación”, comentó Murray, tras llegar a la final del torneo ATP de Sídney, el primero de este tipo para él en dos años. ”Pero no me voy a sentar aquí y empezar a patear a Novak mientras está en el suelo”, agregó. “Es una situación que ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo. No es bueno para el tenis, no es bueno para el Abierto de Australia y tampoco es bueno para él”, sostuvo Murray.

Una de salón ensaya Murray, vigente a pesar de todos los contratiempos físicos DAVID GRAY - AFP

El viernes, el gobierno australiano anunció la cancelación del visado de Djokovic, y por tanto la expulsión del país, pero todo está bloqueado por un recurso judicial que impusieron los abogados tenista. Mientras tanto, los organizadores del Australian Open deberán evaluar cómo comportarse con el cuadro, sorteado ayer y en el que Djokovic obviamente tiene el primer puesto de cabeza de serie.

¿Un globo ante un rival de dos metros? 🎈🤔



No es problema para @andy_murray ✨



🎥 @TennisTV | #SydneyTennisClassic pic.twitter.com/4igVSinzb4 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) January 14, 2022

”No sé qué camino ha recorrido, cuánto tiempo lleva la apelación, si puede entrenarse hoy o jugar el lunes, pero solo sé que se necesita una solución”, dijo el escocés. Murray adoptó una postura clara sobre las vacunas e invitó a todos a vacunarse. “Cuando en Gran Bretaña me pusieron la inyección de refuerzo, la enfermera que me la dio me reveló que todos los pacientes que estaban en cuidados intensivos eran los que no estaban vacunados”, señaló el tenista.

”Para mí, tiene sentido que todos se vacunen. A la mayoría de ellos, a los que son jóvenes o deportistas les irá bien, pero todos debemos poner nuestra parte”, completó.