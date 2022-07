El tenista Nick Kyrgios, cuartofinalista de Wimbledon, fue acusado de violencia de género y deberá presentarse ante un tribunal de Canberra

El tenista australiano Nick Kyrgios, 40° del ranking y actual cuartofinalista de Wimbledon (el tercer Grand Slam de la temporada), fue acusado de violencia de género: deberá comparecer ante un tribunal de Canberra en agosto próximo al ser incriminado de un cargo de agresión por su exnovia Chiara Passari, a fines del año pasado.

“ACT Policing puede confirmar que un hombre de Watson [un suburbio de Canberra] de 27 años se enfrentará al Tribunal de Magistrados el 2 de agosto en relación con un cargo de agresión común luego de un incidente en diciembre de 2021″, comunicó la policía, según el diario Canberra Times. Ese hombre es Kyrgios, que este miércoles se medirá con el chileno Cristian Garin en el All England buscando alcanzar por primera vez en su carrera las semifinales de Wimbledon.

Nick Kyrgios, cuartofinalista en Wimbledon, fue acusado de violencia de género. GLYN KIRK - AFP

El cargo del que se acusa a Kyrgios “conlleva una pena máxima de dos años de prisión” , según apunta el medio australiano, y se relaciona con una acusación de que Kyrgios agredió a su expareja. El abogado de Kyrgios, Jason Moffett, confirmó que el deportista ya había sido informado sobre el asunto y que su cliente estaba al tanto del cargo. “Está en el contexto de una relación doméstica”, dijo Moffett a The Canberra Times.

“La naturaleza de la acusación es grave y el señor Kyrgios se la toma muy en serio (...) Dado que el asunto está ante el tribunal, él no tiene comentarios en este momento, pero en su momento emitiremos un comunicado de prensa”, añadió el abogado del exnúmero 13 del mundo, ganador de seis títulos ATP, un jugador talentoso pero indisciplinado que nunca pasa inadvertido.

El sábado pasado, sin ir más lejos, Kyrgios derrotó [por la tercera ronda de Wimbledon] a uno de los mejores jugadores del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas (5°), en un match que por momentos se pareció a una pelea callejera, con pelotazos, insultos, miradas desafiantes... Es más, después del partido Tsitsipas se refirió al comportamiento de Kyrgios: “Es acoso constante, eso es lo que hace. Intimida a los oponentes. Probablemente era un matón en la escuela. No me gustan los matones. No me gusta la gente que menosprecia a los demás. Tiene un lado muy malvado”.

Nick Kyrgios en Wimbledon. ADRIAN DENNIS - AFP