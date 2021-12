En medio del fantasma por el Covid-19, Djokovic no jugará la ATP Cup y esperaría una exención médica para el Australian Open

El mejor tenista del ranking, Novak Djokovic, oficialmente se retiró de la ATP Cup en Sydney, en medio de las especulaciones acerca de si está vacunado contra el Covid-19 y si defenderá el título en el Abierto de Australia, desde el 17 de enero. “El equipo de Serbia estará ahora liderado por el número 33 del mundo, Dusan Lajovic”, comunicaron los organizadores de la competencia que se iniciará este sábado y donde también actuará la Argentina.

Hasta el momento hubo intensas especulaciones sobre la participación de Nole en la gira australiana ya que el jugador de 34 años se opone a la vacunación contra el coronavirus y se negó repetidamente a comunicar si recibió alguna dosis. Los organizadores del Abierto de Australia estipularon que todos los participantes deberán estar vacunados contra el coronavirus o tener una “exención médica” concedida por un panel independiente de expertos. Algo así es lo que se estaría negociando para el serbio.

Djokovic, el último ganador del Australian Open, en duda para la próxima edición. AFP

En las últimas horas, el medio serbio Blic publicó que la organización del primer Grand Slam del año estaría en conversaciones con las autoridades del estado de Victoria (cuya capital es Melbourne) para solicitar que se le otorgue una exención médica a Nole y de esta manera pueda jugar el certamen aussie sin necesidad de estar inoculado. Según el mismo medio de Serbia, los responsables del Australian Open entienden que la ausencia del 20 veces campeón de Grand Slam sería un golpe publicitario para el torneo.

“Según se enteró Blic, los organizadores del AO entienden que no jugar con el número 1 del mundo y el poseedor del récord indiscutible en Melbourne sería un gran golpe para el torneo en sí, por lo que están negociando con las autoridades para proporcionar al tenista serbio tenista una exención médica ante las estrictas normas vigentes actualmente en Australia”, publicó el medio serbio.

El padre de Nole, Srdjan Djokovic, en noviembre pasado había declarado en la televisión serbia que su hijo “probablemente” no iría a Australia, denunciando un “chantaje” por parte de los organizadores. “El hecho de vacunarnos o no corresponde al derecho personal de cada individuo. Nadie tiene el derecho de conocer esa intimidad, que está garantizada por la Constitución. Cada individuo tiene el derecho a decidir sobre su propia salud. Que Novak esté vacunado o no es un tema exclusivamente suyo. ¿Lo revelará? No lo creo”, sentenció.

Craig Tiley, el director del Australian Open. AP

Tennis Australia puso a disposición de los tenistas diversos chárters para permitirles acudir a Melbourne, Sydney y Adelaida para participar en los torneos preparatorios para el primer grande de la temporada. La sombra y la incertidumbre sobre el brote de Covid-19 aparece sobre los jugadores y los entrenadores. Aun con los distintos cuidados, la preocupación es grande.

Diego Schwartzman encabezará al equipo argentino durante la ATP Cup. KRISTOF VAN ACCOM - BELGA MAG

El equipo que representará a la Argentina en el Grupo D de la ATP Cup (con Grecia, Polonia y Georgia) estará integrado por Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Máximo González, Federico Coria y Andrés Molteni (los dos últimos habían participado del casamiento del tenista Andrea Collarini, en el que se produjeron diversos contagios de coronavirus). El capitán argentino en la competencia por equipos en será Alejandro Fabbri (uno de los entrenadores del Peque Schwartzman).

En tanto que, Austria, tras la baja de Dominic Thiem (inactivo desde junio pasado, planea reaparecer en el circuito en febrero, en el ATP de Córdoba), no presentará equipo en la ATP Cup y será reemplazado por Francia, que alineará a Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Edouard Roger-Vasselin and Fabrice Martin.