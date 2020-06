La silbatina para Goran Ivanisevic en pleno torneo del Adria Tour

26 de junio de 2020

La lista de contagios en el polémico Adria Tour sigue sumando protagonistas. El croata Goran Ivanisevic, uno de los entrenadores de Novak Djokovic, fue el último en confirmar que dio positivo en el último examen de Covid-19. El croata había superado dos tests previamente, pero el tercero indicó que tiene el coronavirus . Ahora, el ex número dos del mundo tendrá que continuar con la cuarentena que había iniciado en su casa.

En su comunicación a través de las redes sociales, el campeón de Wimbledon 2001 indicó: "Me siento bien y no tengo síntomas. Quiero informar a todos los que han estado en contacto conmigo sobre el hecho de que soy Covid positivo, y pedirles que tomen todos los pasos necesarios para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Sigo con el autoaislamiento anterior".

Lo curioso resultó que Ivanisevic fue quien anunció la cancelación de la final del Adria Tour en Zadar (debían disputarla el propio Djokovic contra el ruso Andrey Rublev) y la gente lo silbó desde las tribunas. "No sé por qué me silban si no soy quien está contagiado", respondió con el micrófono en la mano.

El serbio Djokovic, campeón este año del abierto de Australia, organizó las exhibiciones sin atender el protocolo, el público colmó el estadio sin utilizar barbijos ni respetar el distanciamiento social recomendado, los tenistas se abrazaron y cerraron con una fiesta al final del torneo en Belgrado, en la que se mostraron bailando y cantando juntos.

Tras la noticia que conmovió al mundo del deporte, Ivanisevic había salido en defensa de Djokovic. "Nos sentimos responsables. Siento pena por todos los infectados y les deseo una pronta recuperación, pero lo único que me molesta ahora es que somos los principales culpables y la gente está sacando réditos políticos a nuestra costa".

Goran Ivanisevic y Novak Djokovic, la fórmula del éxito en el tenis que ahora atraviesa un mal momento

La confirmación del caso positivo de Ivanisevic no hace más que echarle leña al fuego al polémico tour de exhibición organizado por el actual número uno del mundo. El Adria Tour ya contabiliza, al menos, nueve personas contagiadas de coronavirus (entre jugadores, familiares y asistentes). Entre ellos figuran Djokovic, Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki.

Además, se infectaron Marko Paniki, preparador fìsico de Djokovic, Kristiian Groh, el entrenador de Dimitrov, la esposa de Troicki, Aleksandra, embarazada y con fecha de parto para el mes próximo, y la de Nole, Jelena Ristic.

Fue tal el revuelo que se generó en el mundo del tenis que el padre de Djokovic responsabilizó a Dimitrov de los contagios por coronavirus. "El hombre [Dimitrov] se enfermó, quién sabe dónde y así sucedió. No creo que sea correcto que no haya sido examinado allí, en su país, y sí en otro lugar. Causó un gran daño en Croacia, a nosotros como familia y a Serbia", dijo Srdjan Djokovic.

Luego llegó l a autocrítica de Dominic Thiem, quien participó en la primera etapa en Belgrado. "Confiamos en las reglas sobre el coronavirus del gobierno serbio, pero fuimos muy optimistas. Nuestro comportamiento fue un error, actuamos con demasiada euforia. Lo siento mucho", escribió el austríaco, finalista del último Abierto de Australia, en su cuenta de Instagram.

El polémico torneo de exhibición debía continuar en Banja Luka (3 y 4 de julio) y Sarajevo (5 de julio), ambas ciudades de Bosnia, pero fue lógicamente cancelado, en una decisión que anteriormente había tomado Montenegro, que se adelantó a los acontecimientos e indicó hace 10 días que no albergaría el evento por temor a los contagios.

Djokovic quedó en el ojo del huracán y es blanco de críticas del ambiente del tenis y del deporte en general, debido a que organizó un torneo en el que violó todas las normas de seguridad sanitarias recomendadas para mitigar la propagación del coronavirus.