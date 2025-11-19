Horarios de los partidos del equipo argentino de Copa Davis vs. Alemania, por la Final 8 de la Copa Davis

La serie de cuartos de final se disputará este jueves en Bolonia y los partidos se transmitirán en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports
La selección argentina debutará en el Final 8 de la Copa Davis 2025 este jueves ante Alemania, por los cuartos de final, en la cancha de superficie dura y bajo techo del estadio BolognaFiere de Bolonia, Italia.
La serie comenzará desde no antes de las 13 (hora argentina), luego de la que protagonizarán España vs. Bélgica. Se transmitirá en vivo por TV únicamente a través TyC Sports y DSports, canales que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.
La llave es al mejor de tres juegos, cada uno al mejor de tres sets. Primero se jugarán dos singles y, de ser necesario un desempate, se disputará un dobles. Todavía no se oficializaron quienes se enfrentarán en cada encuentro, pero es probable que se vean las caras Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev; Tomás Etcheverry vs. Jan-Lennard Struff; y la dupla Horacio Zeballos-Andrés Molteni vs. Kevin Krawietz-Tim Puetz.
Cronograma de Argentina vs. Alemania
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- 13: Single 1.
- 15.30: Single 2.
- 17.30: Dobles (de ser necesario).
La previa de Argentina vs. Alemania
La albiceleste accedió al Final 8 de la denominada ‘Copa del Mundo’ de tenis tras vencer en los Qualifiers como visitante a Noruega 3-2 y Países Bajos 3-1. Para la definición, el capitán Javier Frana eligió a los singlistas Cerúndolo, Etcheverry y Francisco Comesaña más los doblistas Zeballos y Molteni, quienes buscarán darle al país la segunda Ensaladera tras la conseguida en 2016.
El combinado teutón, por su parte, llegó a la definición gracias a sendas victorias en los Qualifiers sobre Israel 3-1 y Japón 4-0. Lo saliente es que el capitán Michael Kohlmann cuenta con Zverev, el número 3 del ranking mundial de la ATP que no competía para su país desde hace varias temporadas. El equipo lo completan los singlistas Struff y Yannick Hanfmann más la pareja de dobles de Krawietz y Puetz, una de las mejores del circuito mundial y que solo perdió una vez en la Copa Davis.
Argentinos y alemanes se medirán por undécima vez en la historia de la Copa Davis. Los europeos ganaron el primer encuentro, en 1936, pero los equipos no volvieron a enfrentarse hasta 1981. El conjunto albiceleste obtuvo cuatro eliminatorias consecutivas antes de que los alemanes pusieran fin a esa racha en los cuartos de final del Grupo Mundial 1991, en Berlín. La albiceleste ganó los tres encuentros siguientes (2003, 2012 y 2013), pero los germanos lograron su último enfrentamiento en las Finales de 2019, en Madrid, con una victoria por 3-0.
Quien se imponga en la serie avanzará a las semifinales y se cruzará con España o República Checa. El combinado ibérico sufrió a último momento la baja de Carlos Alcaraz y tiene una parada muy complicada frente a un rival con tres tenistas del top 35 como lo son Jiri Lehecka, Jakub Mensik y Tomas Machac.
