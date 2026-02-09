Lautaro Midon: de pensar en el retiro mientras se formaba a ser el único argentino en pasar la qualy del Argentina Open

Cada año, el ATP 250 de Buenos Aires tiene a un argentino que logra cambiar por completo su carrera. En ese sentido, Lautaro Midon ha dejado de ser una promesa para transformarse en una realidad del tenis nacional. El correntino, que hace dos temporadas luchaba por no salir del top 600, atraviesa el mejor momento de su carrera tras clasificarse al cuadro principal del torneo por primera vez.

Si bien el tenista de 21 años hoy disfruta de su carrera, hace un tiempo pasó por ratos oscuros donde su futuro en el tenis fue una incógnita: “Se va dando todo de a poco. He vivido momentos muy feos, de no saber si iba a seguir jugando”.

El N° 229 del mundo señaló que la pandemia marcó un antes y después en su carrera profesional, ya que en ese momento tomó la decisión de mudarse desde Corrientes a la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de no estar del todo convencido. “Para estar en las grandes ligas tengo que estar radicado allá”, destacó en su momento.

“Hubo momentos difíciles. Más que nada cuando me mudé de Corrientes a Buenos Aires. Me había agarrado un sponsor y fueron dos años que la pasé mal. Hubo muchas dudas de parte mía, porque no sabía qué iba a ser de mi vida”, remarcó en las últimas horas.

Como a la mayoría de los tenistas argentinos, el paso de junior a ser profesional es un enorme obstáculo dentro de su carrera. En 2024, Midon estuvo al borde de salir del top 600 por la dificultad que tenía para ganar partidos en el circuito Future. Sin embargo, el año pasado su carrera hizo un clic tras alcanzar dos finales de Challengers, en Santa Fe y en Temuco (Chile), y terminó asentándose en el top 200.

Este año, disputó cuatro Challengers, con cuatro victorias y la misma cantidad de derrotas. Sin embargo, en los últimos días, mostró su mejor versión tenística en el ATP porteño. Partiendo desde la clasificación (entró directo y sin necesidad de recibir una wild card), venció en sets corridos al brasileño Felipe Meligeni Alves y al colombiano Daniel Galán, dos jugadores con buen recorrido en el circuito.

A sus 21 años, Midon apunta a dar la talla en el circuito ATP Manuel Cortina

Con la presencia de Midon en el ATP de Buenos Aires, doce jugadores argentinos competirán por el título y es la mayor cifra de presencias locales en la historia del torneo, igualando lo ocurrido en las ediciones de 2002, 2003 y 2009.

Además del correntino, los argentinos que estarán presentes en el torneo serán Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Alex Barrena, Federico Coria, Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo.

El objetivo de Midon es claro: seguir subiendo en el ranking ATP para tener la posibilidad de disputar las clasificaciones para los Grand Slams, que otorgan una cifra importante de dinero y es esencial para seguir desarrollando su carrera. “Lo primordial es siempre seguir mejorando el físico, la mentalidad, el tenis. Queremos entrar a las qualies de Grand Slam, ése es un objetivo. El tenis son semanas y a veces te va bien y a veces te va mal”.

El esfuerzo realizado por el correntino tuvo un reconocimiento con la entrega del Premio Charlie Gattiker, que destaca el esfuerzo, la entrega y las aptitudes de un tenista tanto dentro como fuera de la cancha. “Queremos reconocer a Lauti no solo por su gran talento tenístico, sino también por ser una gran persona tanto fuera como dentro de la cancha”, destacaron desde la organización del Argentina Open.

En el court Guillermo Vilas, Midon tuvo la posibilidad de disputar el primer partido de su vida en un ATP. Si bien perdió en la primera ronda ante el español Pedro Martínez por 6-4 y 6-1, en un hora y 36 minutos de juego, el tenista de 21 años logró consolidar un crecimiento en los últimos días que ahora lo puede tener como protagonista en el máximo nivel del tenis. Y una enorme experiencia para sumar en su desarrollo aún incipiente.