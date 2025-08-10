Masters 1000 de Cincinnati hoy: partidos y cómo está el cuadro

El Mastes 1000 de Cincinnatti 2025, que se desarrolla en Ohio, Estados Unidos; continúa este domingo con partidos correspondientes a la segunda ronda de los torneos masculino y femenino. Los encuentros inician a las 12 (hora argentina) y se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones se disputan duelos de la parte baja del cuadro. Sobresale el debut de Carlos Alcaraz (2°) vs. ante el bosnio Damir Dzumhur desde no antes de las 15 (hora argentina) en el Court Central. A continuación, en el mismo escenario, el estadounindese Ben Shelton (5°), ganador del Masters 1000 de Toronto la semana pasada, enfrenta al argentino Camilo Ugo Carabelli.

Camilo Ugo Carabelli es uno de los dos tenistas argentinos que se presenta este domingo en Cincinnati DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, en el primer turno del Grandstand, Alex De Miñaur (6°) se mide con el estadounidense Reilly Opelka y a continuación lo hace el ruso Andrey Rublev (9°) frente al también norteamericano Learner Tien. Desde no antes de las 21.30, el alemán Alexander Zverev (3°) choca ante el local Nishesh Basavareddy. Otro de los tenistas nacionales que sale a escena es Francisco Comesaña, quien se presenta en el primer juego del court número 7 contra el su compatriota, pero nacionalizado italiano, Luciano Darderi (29°).

Cuadro del Masters 1000 de Cincinnatti masculino

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnatti 2025 ATP

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnatti 2025 ATP

En el campeonato de mujeres, donde no quedan tenistas argentinas porque Solana Sierra fue eliminadoa en la primera etapa, también hay juegos de la parte baja. Jasmine Paolini (7ª) abre la jornada en el Court Central contra la griega María Sakkari y, a continuación, Coco Gauff (2ª) se mide con la china Wang Xiyu.

En el GrandStand se presenta la estadounidense Jessica Pegula (4ª) frente a la australiana Kimberly Birrell desde no antes de las 16 y, después, la ucraniana Elina Svitolina (10ª) juega con la checa Barbora Krejčíková. El Champions’ Court, además, es la cancha desginada para el cotejo entre la local Emma Navarro (8ª) y la alemana Ella Seidel (Q).

Cuadro del Masters 1000 de Cincinnatti femenino

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Cincinnatti 2025 WTA

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Cincinnatti 2025 WTA

Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnatti

Rama masculina

Roger Federer (Suiza) - 7

Mats Wilander (Suecia) - 4

Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 3

Stefan Edberg (Suecia) / Michael Chang (Estados Unidos) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Harold Solomon (Estados Unidos) / - 2.

Rama femenina

*Se empezó a jugar en 2004 y tuvo 17 campeonas diferentes.