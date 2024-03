Escuchar

Más allá de que se trate de apenas la quinta jornada del Masters 1000 de Miami, el viernes puede considerarse de super acción. Será el turno de los argentinos Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y Nadia Podoroska, además del de los favoritos Jannik Sinner, Daniil Medvedev. Iga Swiatek y Aryna Sabalenka, quien además se llevará todos los focos debido a la tragedia de la que de alguna manera fue parte, por el suicidio de su exnovio en la antesala del torneo. La bielorrusa decidió jugar igual, pese a que no hablará con los medios de prensa, por lo que su estreno ante Paula Badosa atrae la atención.

Todos los partidos se desarrollan en el Hard Rock Stadium, sede del campeonato que aglomera a casi todas las figuras de los circuitos de la ATP y WTA. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los partidos se transmiten en vivo por ESPN 3, por lo que también se pueden ver online en la plataforma digital Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Sebastián Báez está en un gran momento: ganó los títulos 250 de Chile y 500 de Río de Janeiro RODRIGO ARANGUA - AFP

En el quinto día de actividad, debutan los argentinos: Sebastián Báez (19°) va ante el alemán Dominik Koepfer (50°) aproximadamente a las 13.20; Tomás Etcheverry (30°) ante el británico Andy Murray (62°) a la misma hora y Nadia Podoroska (78°) ante, ni más ni menos que la última campeona del US Open y N° 3 del mundo, la estadounidense Coco Gauff, cerca de las 13. Este jueves se despidieron Facundo Díaz Acosta (55°), que cayó ante el australiano Alexei Popyrin (45°) por doble 6-4 y Diego Schwartzman (122°) ante el ruso Roman Safiullin (39°) por 6-2 y 6-4. Antes se fueron Pedro Cachín (79°) y Lourdes Carlé (100°). El que resta debutar, entre los tenistas albicelestes es Francisco Cerúndolo (21°), quien lo hará este sábado ante el austríaco Sebastian Ofner (40°).

Entre los candidatos, para este viernes destaca la presencia del N° 3 del mundo, el italiano Jannik Sinner, quien se medirá ante su compatriota Andrea Vavassori (148°), cerca de las 14.15. Sinner viene de caer en la final del Masters 1000 de Indian Wells ante Carlos Alcaraz (2°), quien se estrenará este sábado ante otro ibérico, Roberto Carballés Baena (64°). A las 21.30, el campeón 2023, Daniil Medvedev (4°) se presentará ante el húngaro Marton Fucsovics (86°).

Jannik Sinner es el tenista de mejor presente, pero terminó con molestias la final de Indian Wells Mark J. Terrill - AP

Por su parte, el encuentro que centrará las miradas, entre Paula Badosa (80°) y Aryna Sabalenka (2°), comenzará cerca del mediodía de la Argentina y luego será el momento de la rosarina Nadia Podoroska, semifinalista de Roland Garros 2020 ante Gauff, que no atraviesa sus mejores semanas pero es dueña de un tenis exquisito y una fortaleza para pocas. Se espera que ese partido inicie a las 13. A las 20 debuta la N° 1 del mundo y reciente campeona en Indian Wells, Iga Swiatek, ante la ítalo-argentina Camila Giorgi (107°). Otro plato fuerte del schedule se servirá cerca de las 16.15, cuando se crucen la ex N° 1 y tres veces campeona de Grand Slam, Naomi Osaka (229°) y la ucraniana Elina Svitolina (17°).

Paula Badosa y Aryna Sabalenka son amigas fuera del court y jugarán en un contexto especial Instagram Paula Badosa

El primer preclasificado y máximo favorito al título es Carlos Alcaraz, ganador la semana pasada de Indian Wells. El español, segundo del ranking internacional, es el principal candidato al título por la ausencia de Novak Djokovic a raíz de que manifestó que esta temporada, a sus 36 años, es más “selectivo” al momento de elegir los campeonatos. El serbio se despidió sorpresivamente en la tercera ronda del primer Masters 1000 de la temporada y, más allá de que no compita en la Florida, continuará en lo más alto del escalafón porque no perderá puntos dado que no participa desde 2019 -no podía ingresar a Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el Covid-19-.

Tampoco juega Rafael Nadal, aquejado por lesiones y con el foco puesto en la gira sobre polvo de ladrillo. La principal amenaza para Alcaraz, campeón en 2022, es Sinner, segundo sembrado por delante del ruso Medvedev, quien intentará defender la corona que logró en 2023.

La principal favorita al título entre las damas es Swiatek y la segunda sembrada es Sabalenka, que juega el certamen más allá del reciente fallecimiento de quien era su expareja, Konstantin Koltsov.