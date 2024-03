Masters 1000 de Miami 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Escuchar

El Masters 1000 de Miami está en etapa de definiciones y este jueves, en el día 12 de actividad, se completan los cuartos de final del torneo masculino y se juegan las semifinales del femenino. Los encuentros en el Hard Rock Stadium, sede del campeonato, se transmiten en vivo por ESPN 3, por lo que también se pueden ver online en la plataforma digital Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En el torneo de caballeros, Carlos Alcaraz, primer preclasificado y máximo favorito al título por la ausencia de Novak Djokovic, busca meterse entre los mejores cuatro y enfrente tiene, desde no antes de las 20 (hora argentina), al búlgaro Grigor Dimitrov. Previamente, desde las 14, Alexander Zverev se mide con Fabián Marozsan. Quienes se impongan serán rivales en la próxima etapa, en la que el otro cruce está definido y será entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev, el segundo y tercer sembrado del campeonato.

El cuadro masculino del Masters 1000 de Miami ya ve disputar las últimas instancias Masters 1000 de Miami

En el certamen de damas se definen las finalistas. En uno de los duelos, desde no antes de las 16 (hora argentina), chocan Elena Rybakina vs. Victoria Azarenka y, en el otro, luego de las 21.30, Danielle Collins y Ekaterina Alexandrova. En los cuartos de final la kazaja Rybakina se impuso a la griega María Sakkari 7-5, 6-7 (4) y 6-4; Azarenka, a Yulia Putintseva 7-6 (4), 1-6 y 6-3; Collins a la francesa Caroline García 6-3 y 6-2; y Alexandrova a Jessica Pegula por 3-6, 6-3 y 6-3.

A raíz de la eliminación de Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y Coco Gauff, la máxima favorita al título es Rybakina. La polaca, número 1 del ranking de la WTA y campeona defensora, se despidió en octavos de final a manos de Alexandrova mientras que en la misma instancia quedó afuera Gauff ante García. El campeonato femenino, además, tuvo sorpresas en las primeras rondas. La segunda preclasificada, Aryna Sabalenka, fue eliminada en la tercera etapa por la ucraniana Anhelina Kalinina 6-4, 1-6 y 6-1.

La bielorrusa, que participó a pesar de que a poco de su debut falleció su expareja Konstantin Koltsov, no fue la única de las favoritas que cayó en la primera semana de competencia. Elina Svitolina salió en la segunda rueda frente a Naomi Osaka -ex 1 del ranking de la WTA, pero actualmente no en su mejor versión- 6-2 y 7-6 (5), mientras que la tunecina Ons Jabeur dijo adiós en la misma instancia al ceder contra la rusa Elina Avanesyan 6-1, 4-6 y 6-3.

El cuadro femenino del Masters 1000 de Miami busca conocer a sus finalistas este jueves Masters 1000 de Miami