Masters 1000 de Miami: Francisco Cerúndolo no logró prolongar su semana de ensueño y perdió en la semifinal con Casper Ruud

Final para la semana soñada de Fran Cerúndolo. El sólido noruego Casper Ruud (número 8 del ranking mundial, en ascenso) se quedó con el match por 6-4 y 6-1, pero tuvo que mostrar todas sus credenciales de top 10 contra el argentino de 23 años, que a pesar de la derrota jamás olvidará su paso por el Masters 1000 de Miami, un torneo de máximo nivel que reparte 8.584.055 dólares en premios.

El saldo es muy positivo, no sólo porque Cerúndolo tendrá un notable ascenso en la clasificación (quedará entre los mejores 50 del mundo) y se llevará un cheque de 343.985 dólares y 360 puntos, sino también porque fue su gran aparición en un escenario de elite, mostró mejoras en muchísimos aspectos de su juego y salió victorioso en partidos contra rivales de jerarquía y mejor ubicados en el ranking como Railly Opelka, Gael Monfils y Frances Tiafoe.

El partido, que se prologó durante una hora y media, no fue atractivo, con un público algo distante por el desarrollo irregular. El argentino arrancó con un quiebre a favor, pero no pudo confirmar con su servicio en el game siguiente. A partir de ahí, el desarrollo fue parejo, con numerosos errores no forzados de ambos lados . En particular, Cerúndolo no encontraba regularidad en su revés -un golpe que mostró evolución esta semana- y Ruud no conseguía profundidad. Pero en el 4-4, con Cerúndolo al servicio, el noruego aprovechó la intermitencia de Francisco (doble falta incluida) para quebrar y luego llevarse el primer parcial en 55 minutos.

Francisco Cerúndolo capitalizó un gran aprendizaje tras su experiencia en Miami Wilfredo Lee - AP

En el comienzo del segundo set, Cerúndolo levantó su efectividad y tuvo un break point, pero dejó pasar la oportunidad. En el segundo game estuvo 40-0 con su servicio, pero luego la intensidad del noruego para colocar sus golpes al filo de la línea de fondo lo llevaron al abismo: soportó varios puntos de quiebre, aunque se mantuvo en juego. Ese espíritu de supervivencia pareció renovarle la energía, al menos por un instante, pero el noruego mantuvo el saque y volvió a poner el partido en el freezer. Con otros dos quiebres a favor, Ruud se escapó 5-1 y con esa ventaja manejó los tiempos hasta quedarse con la victoria. Un triunfo que lo deposita por primera vez en su carrera en la final de un Masters 1000 (hasta Miami tenía solo tres semifinales en este tipo de torneos).

Nacido en la Capital Federal el 13 de agosto de 1998, Cerúndolo entró en el circuito profesional en 2018 y había conseguido su mejor posición en el ranking en febrero de este año, gracias a su actuación en el Argentina Open, torneo ATP 250 de la gira sudamericana de canchas lentas en el que alcanzó los cuartos de final (perdió contra Diego Schwartzman en tres sets). La actualidad del argentino contrasta con el inicio de su carrera, no exenta de dificultades, según contó su padre a LA NACION esta semana.

En su escala por la Florida, el mayor de los hermanos Cerúndolo estuvo acompañado por su entrenador, Kevin Konfederak; su preparador físico, Mariano Gaute, y su manager, Mariano Ink. Los últimos argentinos en semifinales del Masters 1000 de Miami fueron David Nalbandian (2006), Juan Mónaco (2012) y Juan Martín del Potro (2009 y 2018). Con lo realizado esta semana, el tenista quedará en el top 3 argentino, detrás de Schwartzman y Federico Delbonis.

Casper Ruud no le dio chance a Cerúndolo Michael Reaves - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El sueño llegó hasta aquí, pero la actuación abre la puerta al optimismo. Cerúndolo no participará en el ATP 250 de Houston, que la semana próxima iniciará la gira de polvo de ladrillo, pero será observado más adelante. Descansará unas dos semanas.

Al cierre de la jornada, el español Carlos Alcaraz (llamado a ser un número 1 y la sensación del torneo) y el polaco Hubert Hurkacz -ganador en su choque de cuartos contra el número 2 del mundo, Daniil Medveved.