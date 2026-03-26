Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En el noveno día de actividad en el Hard Rock Stadium se disputan cuartos de final del certamen masculino y las semifinales del femenino
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El Masters 1000 de Miami 2026 continúa este jueves con el noveno día de actividad en el Hard Rock Stadium, en el que se completan los cuartos de final del torneo individual masculino y se desarrollan los dos partidos de las semifinales del certamen femenino. Todos los juegos se emiten por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el campeonato de varones, los dos cotejos son el estadio principal. Desde las 14 (hora argentina) chocan Frances Tiafoe (19°) vs. Jannik Sinner (2°), el máximo favorito al título desde la eliminación de Carlos Alcaraz (1°); mientras que desde no antes de las de las 20 lo hacen Francisco Cerúndolo (18°) vs. Alexander Zverev (3°).
En la parte alta del cuadro ya hay semifinalistas y son Jiri Lehecka (21°) y Arthur Fils (28°). El checo superó al español Martín Landaluce (Q) por 7-6 (1) y 7-5. El francés, en tanto, hizo lo propio vs. el estadounidense Tommy Paul (22°) por 6-7 (3), 7-6 (4) y 7-6 (6).
Cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Miami
En el certamen de mujeres se desarrollan las semifinales y se definen las tenistas que jugarán por el título. Ambos duelos son en el escenario principal. Desde no antes de las 16 juegan Coco Gauff (4ª) vs. Karolina Muchova (13ª) mientras que desde no antes de las 21.30 lo hacen Aryna Sabalenka (1ª) vs. Elena Rybakina (3ª).
Cuadro del torneo femenino del Masters 1000 de Miami
Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami
Torneo masculino
- Novak Djokovic (Serbia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 6
- Roger Federer (Suiza) - 5
- Pete Sampras (Estados Unidos) - 3
- Andy Murray (Gran Bretaña) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 2
- Daniil Medvedev (Rusia) / Jannik Sinner (Italia) / Carlos Alcaraz (España) / Hubert Hurkacz (Polonia) / Nikolay Davydenko (Rusia) / John Isner (Estados Unidos) / Richard Krajicek (Países Bajos) / Thomas Muster (Austria) / Marcelo Ríos (Chile) / Michael Chang (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Miloslav Mecir Sr. (Serbia) / Tim Mayotte (Estados Unidos) / Mats Wilander (Suecia) /Jakub Mensik (República Checa) - 1
Torneo femenino
- Serena Williams (Estados Unidos) - 8
- Steffi Graf (Alemania) - 5
- Venus Williams (Estados Unidos) / Victoria Azarenka (Bielorrusia) - 3
- Mónica Seles (Estados Unidos) / Arantxa Sánchez Vicario (España) / Martina Hingis (Suiza) / Kim Clijsters (Bélgica) / Ashleigh Barty (Australia) - 2
- Martina Navratilova (Estados Unidos) / Chris Evert (Estados Unidos) / Gabriela Sabatini (Argentina) / Svetlana Kuznetsova (Rusia) / Agnieszka Radwanska (Polonia) / Johanna Konta (Reino Unido) / Sloane Stephens (Estados Unidos) / Iga Swiatek (Polonia) / Petra Kvitová (República Checa) / Danielle Collins (Estados Unidos) / Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - 1
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