“No estoy retirada”. La sorpresiva sentencia de Serena Williams que abrió una posibilidad inesperada en el circuito

Serena Williams conmovió a todos los amantes del deporte durante el último US Open. La estadounidense, leyenda del tenis, jugó su último torneo (perdió en la tercera ronda frente a la australiana Ajla Tomljanović por 7-5, 6-7 [4-7] y 6-1) y se despidió luego de una extraordinaria carrera, que incluyó 23 títulos individuales de Grand Slam. Sus presentaciones en el estadio Arthur Ashe rompieron todos los récords de audiencia en la historia del certamen y se marchó de Nueva York contando qué esperaba para su nueva “aventura”, que incluía la búsqueda de un nuevo embarazo (su primera hija, Alexis Olympia, nació en 2017). Sin embargo, se abrió una puerta inesperada.

Serena Williams saludando a su vencedora, Ajla Tomljanovic, el 2 de septiembre pasado, por la tercera ronda del US Open John Minchillo - AP

“No estoy retirada” . La sentencia, sorpresiva, la expresó la propia Serena (de 41 años) en una conferencia realizada en la ciudad de San Francisco, durante la promoción de su compañía Serena Ventures. “Las oportunidades de volver son muy altas. Pueden venir a mi casa, tengo una cancha de tenis”, dijo Williams, admitiendo que es un fuerte desafío personal dejar el deporte al que se dedicó desde chica. El día después del retiro suele ser traumático para los deportistas de elite y, para la exnúmero 1 del mundo, no es la excepción, pese a haber evaluado la situación con antelación.

Serena profundizó sobre esta posibilidad: “Me desperté el otro día [del partido en el US Open] y entré a la cancha y dije: ‘Oh, por primera vez en mi vida, no estoy jugando para una competición’. Y me sentí realmente extraña. Fue como el primer día del resto de mi vida, y hasta ahora lo estoy disfrutando. Pero todavía estoy tratando de encontrar ese equilibrio”.

Serena y su padre, Richard Williams, el ideólogo de un fenómeno que superó todo lo pensado Sang Tan - AP

En agosto pasado se conoció quién sería la protagonista de la portada de la revista Vogue de septiembre. Allí, antes del US Open, Serena habló de su alejamiento del tenis. “Nunca me ha gustado la palabra retiro (...) Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí”, declaró la norteamericana, añadiendo que quería darle lugar a la “Serena madre”. A partir de allí recibió homenajes en cada lugar en el que actuó, teniendo su gran celebración en el US Open, donde antes de perder contra Tomljanović venció a la montenegrina Danka Kovinic (6-3 y 6-3) y a la estonia (y por entonces 2° del mundo) Anett Kontaveit por 7-6 (7-4), 2-6 y 6-2. En los tres partidos se mostró ágil, agresiva y con buena movilidad, sin temor para intercambiar golpes.

El último Grand Slam de la temporada vivió una Serena-manía durante la primera semana. El efecto que provocó la despedida de la estadounidense fue demoledor y también se vio reflejado en las boleterías, con récord de ventas de tickets. El público se acercó en forma masiva al USTA Billie Jean King National Tennis Center para ser testigo del final de una carrera cinematográfica. Sin embargo, ahora, las palabras de la propia Serena colocan sobre la mesa una nueva carta. ¿Sus palabras habrán buscado generar un efecto de marketing para sus nuevos proyectos o será una chance real?

Serena y el US Open

Serena se transformó en un cisma para el tenis. No tuvo la cantidad total de títulos de Martina Navratilova (167) ni de Steffi Graf (107); se quedó en 73 conquistas. Pero su mayor solidez la vivió en los Grand Slam, con siete títulos en el Abierto de Australia, tres en Roland Garros, siete en Wimbledon y seis en el US Open (más otras diez finales), que suman 23 y la colocan como la segunda mejor de la historia en ese rubro detrás de la australiana Margaret Court (24; aunque ganados en otros tiempos; aproximadamente la mitad de esas victorias se produjeron en la era amateur, anterior a 1968).

Serena Williams junto con su marido, Alexis Ohanian, y su hija, Alexis Olympia AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La menor de las Williams, además, ganó 14 títulos majors de dobles femeninos, todos ellos con su hermana Venus como pareja (nunca perdieron en una final de Grand Slam jugando juntas). También tiene dos trofeos de Grand Slam en dobles mixtos (con Max Mirnyi) y, con cuatro actuaciones en los Juegos Olímpicos, se colgó la medalla dorada en singles una vez (en Londres 2012) y tres en dobles. Además, logró casi US$ 95 millones en premios oficiales por torneos (multiplicados por los distintos contratos comerciales) y alcanzó 319 semanas en el número 1 (58 menos que Graf). El tiempo dirá si realmente lo vivido en el US Open se trató de su último baile o si hay más.

LA NACION