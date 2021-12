Otro capítulo de Benoit Paire: “Por 250° vez doy positivo por Covid. No puedo lidiar más con esta mierda”

El tenista francés Benoit Paire nunca pasa inadvertido. Es más, es en los últimos tiempos, es uno de los jugadores más polémicos del circuito ATP. Protagonizó situaciones entre vergonzantes y antideportivas, además de que se erigió como un crítico de la entidad que regula el tenis profesional. Para peor, volvió a contagiarse de coronavirus, se encuentra aislado y frustrado, esperando poder recuperarse para competir en el Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada, desde l 17 de enero.

Fue el propio 46 del ranking mundial quien comunicó su situación por redes sociales en un tono tragicómico. “Hola, me llamo Benoit Paire y por 250ª vez doy positivo por COVID. Honestamente no puedo lidiar más con esta mierda de Covid. ¿Que cómo estoy? Por culpa del Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente. ¡El año pasado fue duro, y este año empieza exactamente igual!”.

Claro que le jugador nacido en Avignon amplió: “Sólo una cosa, estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes Covid, si no, no le veo sentido (...) Es secundario, pero ATP, ¿cómo defiendes a los jugadores en mi caso?”.

El tenista francés Benoit Paire nunca pasa inadvertido. Daniel Bockwoldt / dpa / AFP

No es la primera vez que el galo debe aislarse, bien sea por contacto estrecho o por su propio positivo. En abril pasado, tras debutar y perder en el Masters 1000 de Montecarlo, no dudó en disparar contra las restricciones del tour actual. “Me importa un carajo este partido. Tengo un partido de dobles y luego me iré a casa, a dos horas en coche. Venir a estos cementerios me deprime. Nos decíamos que vienes a Montecarlo, uno de los mejores torneos del mundo y llegas, ves que está vacío y hay un ambiente triste que rara vez se ha visto. Me siento como un miserable cuando estoy sobre la cancha. El circuito se pudrió. ¡Pero al menos tengo 12.000 euros! [NdR: es el prize money por jugar la primera ronda en el Principado] Dirán: ‘Está hablando de mucho dinero’. He recibido 12.000 euros para estar tranquilo en el hotel y luego irme a casa. Es perfecto”, expresó Paire, sin filtro, en rueda de prensa.

En ese momento todavía estaba fresco su vergonzosa despedida en el duelo frente al porteño Francisco Cerúndolo, en los 8vos de final del ATP de Buenos Aires. En el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, protagonizó una fuerte discusión con el umpire español Nacho Forcadell por un pique, escupió la zona donde había picado la pelota e insultó.

Después de la gira australiana (todavía es una incógnita si podrá participar), Paire tiene proyectado jugar desde febrero los ATP 250 de Córdoba y Buenos Aires, los ATP 500 de Río de Janeiro y Acapulco, y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.