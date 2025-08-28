LA NACION

US Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este jueves continúa el último Grand Slam de la temporada con los últimos partidos de la segunda ronda de los torneos masculino y femenino

Jannik Sinner intentará defender el título de US Open que consiguió el año pasado; es el campeón vigente y N° 1 del mundo
El US Open 2025, el cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos, avanza este jueves con los últimos partidos correspondientes a la segunda ronda de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

En el certamen de varones se vuelve a presentar Jannik Sinner, N° 1 del ranking mundial de la ATP y defensor del título. El italiano juega en el estadio Arthur Ashe desde no antes de las 14 (hora argentina) frente al australiano Alexei Popyrin. En el Louis Armstrong, en tanto, a las 12 sale a escena su compatriota Lorenzo Musetti (10°) vs. el belga David Goffin mientras que a las 20 el alemán Alexander Zverev (3°) se mide con el británico Jacob Fearnley.

El único tenista argentino que sigue en carrera en el certamen es Francisco Cerúndolo (19°) porque el resto quedaron eliminados, incluida Solana Sierra en el campeonato de mujeres. El porteño juega desde no antes de las 13.30 ante el suizo Leandro Riedi en el Court 5 con el objetivo de dar un paso más en Nueva York.

Cuadro del torneo masculino del US Open 2025

La parte alta del cuadro masculino del US Open 2025
La parte baja del cuadro masculino del US Open 2025

En la rama femenina, la polaca Iga Swiatek (2ª) abre la jornada en el Arthur Ashe contra la neerlandesa Suzan Lamens. En ese mismo recinto, pero a las 20, la local Coco Gauff (3ª) juega con la croata Donna Vekic. La otra Top Ten que se presenta en el quinto día de actividad en Flushing Meadows es la estadounidense Amanda Anisimova (8ª) frente a la australiana Maya Joint desde no antes de las 20 en el Louis Armstrong.

Cuadro del torneo femenino del US Open 2025

La parte alta del cuadro femenino del US Open 2025
La parte baja del cuadro femenino del US Open 2025

Tabla de campeones

Torneo masculino

  • Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
  • Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
  • Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

Torneo femenino

  • Christ Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
  • Steffi Graf (Alemania) - 5
  • Martina Navratilova (Checoslovaquia) - 4
  • Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
