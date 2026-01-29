Whoop, la pulsera que fue prohibida en el Australian Open: para qué sirve y cuánto cuesta

El Abierto de Australia se convirtió en el escenario de una disputa entre las estrellas del tenis mundial y las reglas del certamen. Jannik Sinner fue quien dio el puntapié inicial a la polémica luego de que el juez de silla Greg Allensworth visualizara un dispositivo oculto en su brazo antes de comenzar su partido contra Luciano Darderi en la Rod Laver Arena.

El objeto resultó ser una pulsera de alta tecnología de la marca Whoop, que el tenista italiano, al igual que Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, intentó ocultar sin éxito. Aunque estos dispositivos pueden llevarse en la mayoría de los torneos masculinos y femeninos, los ‌organizadores de los Grand Slams no autorizan su uso. Por eso, las autoridades del torneo, exigieron su retiro inmediato, una orden que los deportistas acataron, pero que despertó curiosidad por su naturaleza y funcionamiento.

Jannik Sinner acató la orden del juez de silla y entregó el sensor biométrico antes de comenzar el partido en la Rod Laver Aaron Favila - AP

“Whoop” es un dispositivo de monitoreo físico de alta gama sin pantalla, que registra métricas detalladas de rendimiento y recuperación. El sistema registra la frecuencia cardíaca, el esfuerzo, el nivel de recuperación del atleta para su posterior análisis fuera de la pista y las cuatro etapas del sueño. El dispositivo almacena información valiosa para los cuerpos técnicos.

El mismo Sinner explicó tras la polémica: “Hay ciertos datos que nos gustaría monitorear en el court. No son para la transmisión en vivo. Se trata más bien de que se puedan ver después del partido. Estos datos también nos gustaría usarlos en los entrenamientos, porque a partir de ahí se puede practicar con la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas y todo tipo de cosas”.

Carlos Alcaraz también se vio obligado a sacarse del brazo la pulsera whoop Dita Alangkara - AP

El director ejecutivo ​de Whoop, Will Ahmed, sostuvo que los dispositivos no suponían un riesgo para la seguridad y que era una “locura” privar a los atletas de sus datos de salud.

Cuánto cuesta la pulsera

El costo del Whoop depende de la suscripción que se elige. El precio puede ir desde 199 euros a 399 euros al año. Consta de un dispositivo Whoop 4.0, acceso completo a la app, una batería inalámbrica y una nueva banda Onyx SuperKnit.

El precio del whoop varía de la membresía que se elige

La compañía ofrece una prueba gratuita de un mes, que permite acceder al sistema antes de decidir si seguir con el servicio.

Todas las membresías vienen con garantía de por vida, soporte 24/7 y acceso a la aplicación WHOOP. Sin embargo, las inclusiones específicas varían ligeramente según el tipo de membresía. “One”, “Peak” y “Life”.