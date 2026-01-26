Cuál es el dispositivo prohibido en el Australian Open que le hicieron sacar a Sinner para poder jugar su partido

El juez de silla Greg Allensworth visualizó un objeto extraño en el brazo de Jannik Sinner y exigió su entrega para comenzar el partido ante Luciano Darderi en la Rod Laver Arena. El tenista portaba un brazalete ajeno a la indumentaria oficial oculto bajo la muñequera y acató la orden sin objeciones para disputar el duelo.

¿Para qué sirve el brazalete que le hicieron sacar a Sinner antes del partido?

El italiano utilizaba un modelo de la marca Whoop, una tecnología que monitorea el rendimiento físico mediante la recolección de métricas específicas. El sistema registra la frecuencia cardíaca, el esfuerzo y el nivel de recuperación del atleta para su posterior análisis fuera de la pista. El dispositivo carece de pantalla, pero almacena información valiosa para los cuerpos técnicos.

Jannik Sinner venció a Luciano Darderi y avanza hacia cuartos de final del Australian Open

Sinner detalló la función de la herramienta tras la victoria: “Hay ciertos datos que nos gustaría monitorear en el court. No son para la transmisión en vivo. Se trata más bien de que se puedan ver después del partido. Estos datos también nos gustaría usarlos en los entrenamientos, porque a partir de ahí se puede practicar con la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas y todo tipo de cosas”.

El jugador también narró el intercambio con el oficial en la cancha: “El juez de silla me preguntó enseguida si este era el rastreador. Dije que sí y me dijo que lo quitara. Está bien. Hay otras cosas que podríamos usar, el chaleco, pero me resulta un poco incómodo. Sientes como si llevaras algo en los hombros. Es un poco diferente, pero las reglas son las reglas. Lo entiendo y no lo volveré a usar”.

Jannik Sinner acató la orden del juez de silla y retiró el dispositivo Whoop de su muñeca instantes previos al comienzo del partido ante Darderi Aaron Favila - AP

La estricta normativa vigente y los antecedentes

La prohibición de aparatos electrónicos rige desde fines de 2015 en el ATP Tour. La organización vetó el uso de relojes inteligentes y sensores capaces de enviar o recibir datos durante la competencia oficial, una medida que surgió en una época de restricciones totales a la comunicación entre entrenadores y jugadores. El texto original de la norma estipula: “Los relojes inteligentes pueden enviar y recibir correos electrónicos y SMS, por lo que estarán cubiertos por la política de dispositivos electrónicos y, por lo tanto, no se permitirá su uso durante los partidos”.

Este incidente con la tecnología Whoop no resultó un caso aislado en Melbourne. Carlos Alcaraz vivió una secuencia idéntica el domingo al intentar ocultar el mismo objeto bajo su muñequera y Aryna Sabalenka también recibió una advertencia similar en el inicio del certamen. Los torneos de Grand Slam mantienen una política de tolerancia cero hacia estos accesorios en la cancha.

Will Ahmed, director ejecutivo de Whoop, calificó de ridícula la restricción (X: @willahmed)

Will Ahmed, fundador y director ejecutivo de la empresa fabricante, protestó en la red social X tras la sanción a Alcaraz: “¡Ridículo! Whoop está aprobado por la Federación Internacional de Tenis para su uso durante los partidos y no supone ningún riesgo para la seguridad. Que los atletas se midan el cuerpo. ¡Los datos no son esteroides!”.

La victoria de Sinner

El contratiempo inicial no afectó el desempeño del vigente campeón. Sinner derrotó a Darderi (N° 25) por 6-1, 6-3 y 7-6 (7/2). El italiano resolvió el primer parcial en apenas 27 minutos con un servicio dominante. Su rival elevó el nivel en el segundo tramo, pero no logró quebrar el saque del favorito. El tercer capítulo exigió un tie break luego de que Darderi salvara dos puntos de partido en el décimo game.

Jannik Sinner avanza hacia cuartos de final en el Australian Open tras vencer a Darderi IZHAR KHAN� - AFP�

El ganador analizó el cierre del encuentro: “En el tercer set estaba cansado, pero supe elevar mi nivel de juego para cerrar en tres sets” y valoró la relación personal con su oponente: “Es un buen amigo, lo que añadía una dificultad”. Sobre su evolución táctica, afirmó: “Intento ser más imprevisible y parece que está funcionando”.

El italiano de 24 años busca su quinto título de Grand Slam y el tercero consecutivo en Australia. Su próximo desafío en cuartos de final será el estadounidense Ben Shelton (N°7), quien eliminó al noruego Casper Ruud (N°13) en cuatro sets.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.