Teo Gutiérrez rifó una camiseta de Lionel Messi, pero nadie ganó y los usuarios lo destrozaron en las redes

El colombiano Teófilo Gutiérrez volvió a ser noticia. Reconocido por sus grandes cualidades futbolísticas, pero, a su vez, por algunos actos de indisciplina fuera del campo de juego, el atacante, de 37 años, con último paso por Junior de su país, fue protagonista de una historia que lo tiene a él como protagonista de encabezar una rifa solidaria con el motivo de ganarse la camiseta de Lionel Messi, que usó en la Copa América contra Chile.

A raíz de ello, Teófilo admitió que recibió varios ofertas de personas cercanas a él que le quisieron comprar la vestimenta de la selección argentina, autografiada por La Pulga, pero su respuesta fue negativa debido a que quería otro destino para ella y así darle un regalo de Navidad a quien tuviera el número ganador.

Así fue que el talonario de rifas salió a la venta a un valor de 20 mil pesos colombianos, un equivalente a 1400 pesos de la moneda argentina. Como sucede en estos casos, se reúnen todos los tickets vendidos y se realiza el sorteo. Entre las bases y condiciones, los compradores se aseguraron que Teófilo iba a dar al ganador mediante su cuenta de Instagram.

Pero cuando todos aguardaban por saber quién se había ganador la camiseta del astro argentino, el exjugador de Racing, River, Lanús, Rosario Central, entre otros, dio la sorpresa al afirmar que el sorteo quedó vacante. “Nadie se ganó la rifa, gracias por ayudar”, señaló el organizador seguido de un emoji de aprobación y la imagen de la rifa número 2217.

La publicación de Teófilo Gutiérrez en sus redes sociales

Antes del sorteo, Teófilo remarcó en sus redes sociales el origen de la remera: “Es una camiseta que me regaló Messi y ahora tengo la oportunidad de que la gente se la gané, que participen con una rifa de 20 mil pesos (1400 pesos argentinos), para que puedan aportarle un juguete a los niños pobres y es una camiseta que está firmada. Hay una amiga que me dijo que vale 100 mil dólares, no la quise vender, y la idea es que la gente se la gane y que puedan estar felices, y darle un regalo a sus hijos”.

Y agregó sobre el gran gesto que tuvo el jugador del Paris Saint Germain: “Esa camiseta fue la de Chile en Copa América, le pedí un saludo para mi hijo a Messi y él tuvo la amabilidad de regalarme la camiseta. Es un humilde obsequio para que la gente se pueda quedar con ella y pueda disfrutar de una linda Navidad”.

En cuanto a las reacciones que suscitaron sobre este evento -fallido-, los seguidores del delantero, en sus redes sociales, y quienes compraron un número de la rifa para participar, mostraron su enojo y fastidio con la actitud de Teo al no volver a sortear los tickets ya que, en primera instancia, no salió ningún número como ganador. En una historia que no tuvo más capítulos, se aguarda otra explicación del deportista acerca de cómo continuará esta historia que tiene vacante a su ganador.

LA NACION