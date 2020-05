Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2020 • 09:23

El éxito de "The Last Dance" arrojó varias certezas: la vara quedó demasiado alta en lo que se refiere a documentales deportivos. La serie, que le permitió al mundo ver la intimidad de Michael Jordan y los Chicago Bulls, fue reveladora. Ahora, luego de ese furor, otro legendario atleta de Estados Unidos cerró un contrato para realizar un documental sobre su vida: Tom Brady, el emblema del fútbol americano.

Titulada "The Man in the Arena: Tom Brady" y a estrenarse en 2021, la serie de nueve episodios incluirá una mirada desde la perspectiva del deportista estadounidense a los seis títulos de la NFL y a las tres derrotas de Super Bowl de las que fue parte con New England Patriots. La producción está a cargo de ESPN, 199 Productions (la compañía productora de Brady) y Gotham Chopra de Religion of Sports.

"A través de la serie, definimos los momentos y desafíos clave que parecían insuperables, pero que a través del trabajo duro y la perseverancia se convirtieron en triunfos que definieron mi carrera, tanto en la victoria como en la derrota", dijo Brady.

El 20 de marzo Tampa hizo oficial la firma de Brady, de 42 años, quien llega a Tampa Bay después de pasar sus primeras 20 campañas en la NFL con los Patriots.

El recorrido de Brady por la NFL lo convirtió en una leyenda del deporte estadounidense. Sus 219 triunfos en temporada regular y 30 en los playoffs son un récord para un quarterback en la historia de la NFL y se mantiene como el único jugador que celebró seis títulos de Super Bowl.

Connor Schell, vicepresidente ejecutivo de contenido de ESPN y creador de la serie documental 30 for 30 de la cadena, cree que Brady tiene mucho que contar. "Tener un relato de primera mano y de un deportista del nivel de Tom, que normalmente no habla de sí mismo, puede aportar a una gran serie", indicó. "Nos encantan estos proyectos en los que los elementos se juntan y podemos darle a los aficionados no solo una gran historia, sino algo que jamás vieron antes", añadió.

Este domingo, Brady va a estar jugando un torneo exhibición de golf con Tiger Woods, Phil Mickelson y Peyton Manning. Los cuatro jugadores y Capital One, la organizadora del evento, donarán 10 millones de dólares a la lucha contra el Covid-19. El campo para el duelo será el Medalist Golf Club en Hobe Sound, Florida.