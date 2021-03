“Tony” Serpa: “River es el campeón del ping-pong”

El panelista de Superfútbol, “Tony” Serpa, analizó el rendimiento de River Plate en los últimos partidos que disputó, y por su falta de eficacia, definió al equipo como al “campeón del ping-pong”, en alusión al juego que mide los puntos en función de las situaciones de gol creadas.

“Yo no recuerdo cómo se dice en terapia, cuando vos tus problemas se los trasladas a otro, no te hacés cargo de tus problemas, esa proyección de tu problema en el rival. Después de 10 años de terapia, todavía no me lo recordaba. El problema es de River”, opinó.

Luego, Serpa preguntó “cómo se ganan los partidos” y cuestionó que se hable de “merecimientos” cuando se refiere a River. En ese sentido, citó los casos de los partidos de “La Banda” frente a Estudiantes de La Plata (1 a 2), Argentinos Juniors (0 a 1) y Racing Club (0 a 0) y recordó que hasta el momento, el conjunto millonario, al margen del juego vistoso que despliega, acumula dos derrotas y dos empates.

Tony Serpa: "River es el campeón en el ping pong, a Guardiola se le meten atrás y no se queja" — Superfútbol (@superfutbol) March 29, 2021

“River es campeón de ping pong en este torneo. Al fútbol se gana con goles y no los hace, o te hace seis a Godoy Cruz y (Rafael Santos) Borré no aparece ni contra Boca, ni contra Racing”, sentenció.

Finalmente, el cronista cuestionó que Gallardo le eche la culpa al árbitro porque “pierde el tiempo anotando”, y dijo que nunca lo vio a Guardiola, cuya propuesta de juego también es ofensiva, quejarse de algo similar: “Hacé los goles si querés ganar los partidos. Si sos tan bueno, ganá. Siempre la culpa es de los demás, nunca es tuya”, concluyó.

LA NACION