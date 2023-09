escuchar

La futbolista y ganadora del mundial femenino Jenni Hermoso acusó a la federación española (RFEF) de “intimidar y amenazar” a las jugadoras campeonas del mundo al convocarlas contra su voluntad para disputar dos partidos de la Liga de Naciones. Además, quien denunció a Luis Rubiales -expresidente de la RFEF- por haberla besado sin su consentimiento en plenos festejos por la copa del mundo, apoyó a sus compañeras y dijo que quieren “dividirlas”.

“Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas” , dijo la jugadora en un comunicado desde su cuenta de X (ex Twitter) tras la convocatoria de la nueva DT, Montse Tomé.

El beso forzado durante los festejos por la obtención del título mundial de fútbol femenino provocó una gran polémica que excedió el terreno de esa selección. El escándalo derivó en el apoyo de toda la selección masculina y del fútbol internacional, además de funcionarios españoles y organismos multilaterales. Inmediatamente se pusieron en foco las actitudes y actos de muchos directivos del fútbol español, principalmente de Rubiales, quien luego de negarse a aceptar que lo que hizo estuvo fuera de lugar, dimitió. Además, se dio la destitución del seleccionador Jorge Vilda, reemplazado por su número dos, Tomé.

El último viernes, 39 jugadoras -entre ellas 21 de las 23 mundialistas- indicaron a través de un comunicado que no están dadas las condiciones para su regreso a la selección nacional, por lo que pidieron más cambios en distintos departamentos federativos. Sin embargo, ayer, el nuevo plantel de la selección convocó a una quincena de las campeonas y a otras firmantes del documento para jugar contra Suecia y Suiza en la Liga de Naciones, un torneo que clasifica para los Juegos Olímpicos de París-2024.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

La mayoría de ellas reaccionaron rápidamente reiterando “su voluntad de no ser convocadas”. Las futbolistas están citadas el martes en Madrid y, de no asistir podrían recibir fuertes multas y a entre dos y quince años de suspensión de la licencia federativa.

“Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF” , dijo Hermoso en su comunicado.

Y reforzó: “Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y cómo lo estamos haciendo”.

La máxima goleadora histórica de España no entró en la convocatoria porque, según Tomé, es “la mejor manera de protegerla”.

Ante ese planteo, Hermoso dijo: “Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme ¿Protegerme de qué? ¿O de quién?”.

Además, señaló que las mismas personas que les piden confianza en la RFEF “hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser no convocadas”.

Montse tomé llega a la selección española femenina después de una convulsión en las estructuras del fútbol ibérico (Thomas COEX / AFP) THOMAS COEX - AFP

Ayer, Tomé fue presentada como DT y dijo que su gestión se tratará del arranque de un nuevo ciclo, después del escándalo institucional en la RFEF.

“Comienza una etapa nueva, el contador empieza a cero a partir de hoy. No hay nada atrás. Tenemos muchísimas ganas de contar con estas jugadoras”, dijo Tomé. Asimismo, argumentó por qué no convocó a Hermoso: “Estamos con Jenni en todo y con todas las jugadoras. Creemos que la mejor manera de protegerla es así [no citarla]. Contamos con Jenni, llevo cinco años trabajando con ella. Hemos coincidido como compañera de profesión”.

El primer desafío para Tomé será este viernes, cuando España visite a Suecia por la primera fecha del grupo D de la Nations League, que también integran Italia y Suiza. Cuatro días más tarde, las campeonas mundiales recibirán a las helvéticas. Ahora habrá que ver quiénes aceptan la convocatoria.

LA NACION