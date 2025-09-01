Tras estar en boca de todos, Dibu Martínez compartió una foto de su viaje rumbo a la Argentina

Desde hace unos días, Emiliano “Dibu” Martínez está en boca de todo el mundo del fútbol pero ya no por sus atajadas cruciales o sus bailes desfachatados. El arquero de la selección argentina se encuentra en búsqueda de club, luego de que la relación con el Aston Villa llegara a un punto muerto y, encima, se cayera el pase al Manchester United. Mientras tanto, viajó para Argentina para participar de la doble fecha de Eliminatorias y lo mostró en sus redes sociales.

El doble ganador del Guante de Oro tiene un futuro incierto en este momento, pero mientras resuelve su situación contractual a nivel clubes, se tomó un avión y volvió al país para integrar la Scaloneta, donde es uno de los estandartes. El arquero se sacó una selfie en el aeropuerto y puso un corazón con las manos y la bandera de Argentina, para indicar que ya estaba viajando para encontrarse con sus compañeros en el predio de Ezeiza.

La historia que compartió el futbolista en su cuenta de Instagram

Dibu será una pieza fundamental en la próxima doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, al cual Argentina ya se encuentra clasificado. El primer partido será el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el Monumental frente a Venezuela, en lo que será el último partido de Messi en el país por este torneo clasificatorio. El segundo encuentro será el martes 9 de septiembre en Ecuador, para cerrar la gira.

Los partidos de la selección le vienen bien al arquero para olvidarse del complicado momento que vive a nivel clubes. Todo parecía encaminado para que el jugador del Aston Villa se incorporara al Manchester United. La transferencia estaba prácticamente cerrada, pero el club inglés terminó decidiéndose por Senne Lammens, procedente del Amberes, a cambio de 21 millones de euros. El guardameta belga firmará por cinco temporadas y llega como respuesta a las dudas que dejaron André Onana y Altay Bayindir bajo los tres palos.

En este contexto, el futuro del campeón del mundo quedó con un signo de pregunta, luego de que este domingo Martínez no fue convocado para el encuentro entre Aston Villa y Crystal Palace por la Premier League. Dibu era uno de los pesos pesados del plantel y alternaba la capitanía, por lo que su relación con el entrenador no quedó en los mejores términos, más allá del cariño que tiene la hinchada por él. Si bien tiene vínculo vigente con el club de Birmingham hasta mediados de 2029, su presencia en el arco parece cada vez más complicada.

Desde su llegada, siempre fue uno de los pilares del Aston Villa (Foto: @emi_martinez26)

A partir de la incertidumbre del futuro del futbolista, ya comenzó la danza de nombres de los clubes que podrían hacerse con su servicio, al filo del cierre de pases en Europa. Según los periodistas especializados del viejo continente, los equipos que suenan más fuerte con Bayer Múnich, Galatasaray, Chelsea y Juventus.

Mientras define su futuro, Dibu sabe que tiene un tiempo para disfrutar con sus compañeros en la Selección. Desde su llegada al arco más importante del país no paró de cosechar títulos: ganó Copa América 2021 y Finalissima 2022, Copa del Mundo 2022 y Copa América 2024. Habrá que ver qué club europeo se hará con los servicios de uno de los arqueros más importantes de la última década.