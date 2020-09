Peter Stanonik quedó tendido en el suelo después de recibir dos brutales patadas en la entrepierna Crédito: Twitter

Los combates de artes marciales mixtas (MMA) son violentos y salvajes porque el reglamento permite todo tipo de ataques y técnicas para hacer daño al rival. Aunque existe una regla que debe cumplirse sin ninguna excepción: los golpes bajos están prohibidos.

Esto significa que no está permitido atacar la entrepierna ni los genitales del rival. Un golpe de esta naturaleza es muy doloroso y dejaría al oponente fuera de combate. Lo que supondría terminar la pelea por la vía rápida aunque de manera muy poco deportiva.

Un luchador de MMA sufrió dos patadas a la ingle y comprobó en carne propia lo traumático que resulta recibir más de un golpe bajo.

Peter Stanonik está acostumbrado a dar y recibir todo tipo de golpes, y a seguir adelante como si nada. Sin embargo, ante las patadas que le propinó su rival, terminó en el piso llorando de manera desconsolada.

El incidente ocurrió durante el episodio 245 del Bellator, el campeonato de MMA que se considera el segundo más popular en el mercado norteamericano detrás de la UFC, y que se celebró el pasado viernes en Uncasville, en el estado de Connecticut en Estados Unidos.

Stanonik recibió los dos golpes del veterano Raymond Daniels, que es el campeón vigente de peso welter, categoría en la que compiten ambos luchadores. Después de la primera patada, el luchador estuvo tendido un largo rato sobre la lona. Pero luego de la segunda, ya no se pudo recuperar y terminó llorando del dolor.

Daniels es famoso por su estilo espectacular de pelear que incluye golpes de espaldas: gira sobre su propio cuerpo sin llegar a ver dónde pega. El impacto, por lo general, suele ser en una pierna o en el costado del cuerpo del contrario.

Por este motivo se consideró que Daniels no había golpeado con mala intención a Stanonik sino que había sido un accidente desafortunado. Por esa razón, no hubo descalificación y el combate se consideró nulo.

Las dos patadas que recibió Stanonik fueron similares aunque el desenlace fue distinto para cada una. La primera ocurrió durante el primer asalto y llevó al luchador a retorcerse de dolor en el suelo aunque tras cinco minutos (lo máximo que permite la normativa) pudo levantarse y volver a competir.

Después de la segunda patada ya no hubo forma de que Stanonik pudiera incorporarse y tuvieron que trasladarlo al hospital dónde le diagnosticaron una contusión severa.

Daniels no tardó en pedir disculpas tanto en la rueda de prensa posterior a la pelea como en sus redes sociales. "Lo primero, espero que mi oponente esté bien y le deseo una rápida recuperación. Quiero pedirle disculpas tanto a él como a su equipo y a la afición por haber terminado el combate de esta manera. Nunca lanzaría un golpe ilegal para herir a un oponente, mucho menos dos veces", escribió.

Stanonik, sin embargo, no quedó demasiado convencido ni satisfecho. "Sé en mi corazón que iba a ganar esta pelea por nocaut en un minuto o dos. No sé si fue a propósito o no, pero sí sé que eres responsable de los golpes que das, y esas patadas cambiaron el transcurso de la pelea y no hubo ninguna revisión. Tendrían que haberle descalificado", manifestó.