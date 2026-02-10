Un deportista se quebró tras ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno e hizo una inesperada confesión

El noruego Sturla Holm Laegreid sumó este martes a su medalla de bronce en biatlón —deporte que combina exigentes carreras de esquí de fondo con la precisión del tiro— en los Juegos Olímpicos de Invierno una inesperada confesión en vivo. Reconoció haberle sido infiel a su pareja y le pidió públicamente una nueva oportunidad. Sus declaraciones sorprendieron tanto a espectadores como a periodistas.

El biatleta hizo la revelación ante la televisión pública de Noruega después de quedarse con el tercer puesto en una prueba que ganó su compatriota Johan-Olav Botn, mientras que el francés Eric Perrot obtuvo la plata. “Hay alguien con quien quería compartir esto que quizá no esté mirando hoy”, comenzó Laegreid.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa del mundo. Hace tres meses le fui infiel”, expresó entre lágrimas. “Se lo conté hace una semana. Fue la peor semana de mi vida”. Sin mencionar el nombre de la mujer, el deportista, de 28 años, la comparó con el galardón más codiciado de la competencia.

“Tenía una medalla de oro en mi vida, y probablemente haya muchos que ahora me miren de otra manera, pero yo solo tengo ojos para ella”, señaló a continuación. Y completó: “El deporte ha pasado a ocupar un lugar un poco distinto en mi vida en los últimos días. Ojalá pudiera compartir esto con ella”.

Más tarde, en diálogo con el diario noruego VG, amplió: “Me di cuenta de que esta es la mujer de mi vida y que no puedo seguir ocultándole algo. La única forma de resolverlo era decirle la verdad, poner todas las cartas sobre la mesa y esperar. Hice esto por ella, y ahora por todo el mundo. No tengo nada que perder”.

Admitió que se encontraba especialmente sensibilizado tras la competencia, disputada semanas después de la muerte de su compañero de equipo Sivert Guttorm Bakken en diciembre. “Por supuesto, ahora espero no haber arruinado el día de Johan”, dijo en alusión al ganador de la prueba. “Quizás fue muy egoísta de mi parte dar esa entrevista. Así que, sí, no lo sé. Estoy… un poco… no sé… no estoy realmente aquí, mentalmente. Veremos qué pasa”, comentó. Ya había pasado entonces una hora desde su confesión televisiva.

El biatlón es un deporte olímpico de invierno que combina exigentes carreras de esquí de fondo con la precisión del tiro Matthias Schrader - AP

En otra conversación con VG —cuando su confesión ya se había convertido en uno de los temas más comentados de la jornada olímpica—, el atleta reiteró su arrepentimiento y volvió a pedirle a su pareja una segunda oportunidad. “Se lo conté hace una semana y entonces todo terminó, por supuesto. No estoy listo para rendirme… estoy asumiendo las consecuencias de lo que hice. Me arrepiento de todo corazón”, afirmó.

“Quiero ser un buen modelo a seguir, pero también tengo que reconocer mis errores. Hay que admitir cuando hacés algo que no podés justificar y cuando lastimas a alguien a quien amás tanto”, cerró.

Con información de Reuters