Un episodio de extrema violencia se registró durante un evento de artes marciales mixtas bajo el nombre de Clash MMA realizado este fin de semana en Brno, República Checa, cuando un luchador mordió la oreja de su rival en plena pelea y desató una caótica reacción del público, que incluyó sillazos y agresiones.

El incidente ocurrió durante el combate estelar entre el checo Vaclav Mikulasek -también conocido como Baba Jaga- y el eslovaco Pavol Vasko, en el marco de una velada organizada por la promotora Clash.

La pelea fue anunciada como un enfrentamiento con reglas modificadas y se trataba de una revancha entre ambos, luego de que Vasko fuera descalificado en el primer cruce que ambos habían tenido dos meses antes.

Un luchador de MMA le mordió la oreja a su rival en plena pelea y el público reaccionó con sillazos

La secuencia se produjo apenas iniciado el combate, cuando Mikulasek intentó un derribo y Vasko respondió con una mordida en una de sus orejas. El peleador checo retrocedió de inmediato, visiblemente dolorido y con la zona ensangrentada. Segundos después, tras advertir lo que había ocurrido, el árbitro detuvo la contienda.

Personal del rincón asistió rápidamente al luchador local y le aplicó agua sobre la herida. Tras la interrupción, Vasko fue retirado de la jaula por el equipo de seguridad en medio de un clima de creciente tensión en el estadio.

Sin embargo, la reacción del público no tardó en escalar: desde las tribunas comenzaron a arrojarle bebidas y objetos, entre ellos sillas, mientras intentaba abandonar el recinto. Incluso, algunas personas invadieron el sector de acceso a vestuarios y lo persiguieron, como muestran las imágenes que se viralizaron en X.

Horas después, Mikulasek compartió en redes sociales imágenes de la lesión y confirmó que debió recibir 28 puntos de sutura en la oreja afectada. El episodio generó una fuerte repercusión en el ambiente de las artes marciales mixtas y fue reportado por medios internacionales especializados como MMA Fighting.

“Lamento lo que pasó después de la pelea entre los espectadores. Supongo que ninguno de nosotros quiere que sucedan estas cosas. A fin de cuentas, me mordió la oreja y eso no debió de haber ocurrido. Si quieren saber cuánto te dolió, es 100 veces peor que ir al dentista”, detalló en Instagram.

Vaclav Mikulasek compartió en redes sociales imágenes de la lesión y confirmó que debió recibir 28 puntos de sutura en la oreja afectada Captura de Pantalla

El antecedente Tyson-Holyfield

La escena reavivó de inmediato el recuerdo de uno de los episodios más controvertidos en la historia de los deportes de combate: el mordisco que Mike Tyson le propinó a Evander Holyfield durante su pelea por el título mundial de los pesos pesados en 1997, en Las Vegas. Aquel combate, conocido como “The Bite Fight”, quedó marcado como uno de los momentos más escandalosos del boxeo moderno.

Durante el tercer asalto de esa revancha, Tyson mordió en dos oportunidades la oreja de Holyfield y llegó a desprenderle un fragmento, lo que obligó a detener la pelea. La situación derivó en la descalificación inmediata del ex campeón mundial y generó un fuerte repudio tanto del público como de las autoridades deportivas.

El incidente tuvo consecuencias disciplinarias severas: Tyson fue suspendido por la Comisión Atlética de Nevada, multado económicamente y perdió su licencia para competir durante más de un año. El hecho también impactó en su imagen pública y se convirtió en uno de los hechos más criticados de su carrera.