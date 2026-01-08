Video: así fue la espectacular pelea entre dos jugadores de la NHL que terminó en nocaut

Los jugadores de la National Hockey League (NHL), Ryan Reaves y Mathieu Olivier, protagonizaron una brutal pelea durante el desarrollo de un encuentro oficial. El suceso ocurrió tras una anotación del equipo visitante. Tras la pelea, Reaves perdió el conocimiento sobre la pista de hielo y recibió asistencia médica inmediata por parte de los especialistas.

Video: así fue la batalla en un partido de la NHL del que todos hablan

La gresca inició en el segundo periodo del cruce entre San José Sharks y Columbus Blue Jackets. El defensor Zach Werenski descontó para su club y el marcador quedó dos a uno. Este cambio en el resultado motivó a los atletas para el intercambio de puños. Reaves aceptó el desafío de su colega y ambos prepararon el terreno para el combate. Los deportistas soltaron sus palos y quitaron sus protecciones manuales antes del primer impacto sobre la superficie.

La brutal pelea entre dos jugadores de la NHL

La Regla 56 ampara estos sucesos violentos e indica que los involucrados deben usar una mano para el ataque. La otra extremidad sujeta la prenda del oponente para mantener el equilibrio. Los jueces observaron la escena sin intervenir y solo cortaron la acción cuando el veterano de 38 años cayó contra el suelo. El registro captó el momento exacto del golpe final de Olivier que finalizó la disputa. Este episodio reeditó un duelo previo entre ambos protagonistas ocurrido a comienzos de 2025 durante un partido frente a Toronto Maple Leafs.

