Maxi López debutó como conductor en Olga e hizo un importante anuncio sobre su futuro: “Está decidido”
Con unos días de retraso, el exfutbolista se sentó en la mesa de Sería increíble y tras hacer una “cadena nacional”, sorprendió a todos al hacer una revelación personal
3 minutos de lectura
Con un poco de demora, finalmente Maxi López debutó como conductor en Sería increíble (Olga) desde Mar del Plata. Aunque originalmente debía hacerlo el lunes 5 de enero, por temas de agenda lo hizo el jueves 8. Tras arrancar el programa con una simulación de una cadena nacional, con la banda presidencial y un discurso - puesto que en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) lo apodaron “El presidente” - inauguró la temporada de verano del canal de streaming. Fiel a su estilo honesto, sincero e irónico, hizo un importante anuncio sobre su futuro: confirmó que se muda a la Argentina con toda su familia.
López se sentó en la mesa del streaming por primera vez en el rol de conductor y no de invitado. En el marco de un clima distendido y relajado, Nati Jota aprovechó para preguntarle por los rumores que circularon recientemente sobre una posible mudanza a la Argentina no solo por la intención de estar más cerca de sus hijos mayores, sino también por el éxito que cosechó en el país durante el último año y las posibilidades laborales a futuro.
Lejos de ignorar la pregunta, el exfutbolista respondió sin vueltas: “Sí, me vine ahora, rapidito porque estoy empezando a buscar la casa”.
“Necesito buscar una casa que esté preparada. Tengo poco tiempo porque en algunos meses mi familia ya puede viajar, entonces estoy empezando a estructurar todo”, explicó. Cabe remarcar que su residencia permanente está en Ginebra, Suiza, donde convive con su mujer Daniela Christiansson, sus hijos Elle y Lando, de dos años y ocho días, respectivamente, y su perra Kika. Sin embargo, sus tres hijos mayores, Valentino (16), Constantino (15) y Benedicto (13) viven en Buenos Aires con su madre Wanda Nara.
“Estoy hablando con Wanda para saber dónde ella va a estar viviendo para estar cerca de los chicos, ese es el plan. Lo estoy realizando y está decidido”, aseguró. Si bien no especificó fechas, puesto que además su mujer acaba de dar a luz y aún hay muchas cosas para organizar en Europa, el plan de iniciar una nueva vida en la Argentina ya está en marcha.
Por otro lado, durante su debut como conductor, Maxi López tiró una bomba. El miércoles, Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara y Martín Migueles estaban separados. “Ella lo dejó la semana pasada en Punta del Este. Él quiere volver, se arrastra diciendo que le va a demostrar que no le miente”, sostuvo la conductora. Como exmarido, padre de sus hijos y amigo de ella, el exfutbolista fue consultado por esta situación. No solo confirmó la ruptura, sino que dijo que ella misma le autorizó a hacerla pública. “En los por qué no me metí”, aclaró para que no le hicieran más preguntas al respecto.
Meses atrás, López contó en LAM (América TV) que él y sus tres hijos comieron un asado en la casa de Migueles y lo definió como “un copado”. Sin embargo, evitó opinar sobre las cuestiones legales que involucran al empresario: “Yo en lo personal no entro porque no conozco la situación; se portó súper bien con nosotros, con los chicos, así que yo me quedo con eso”.
