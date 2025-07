Video: el enojo de Leo Messi con Cóccaro

El encuentro entre Inter Miami y Atlas por la Leagues Cup dejó una imagen poco habitual. Lionel Messi festejó un gol de manera provocativa frente a Matías Cóccaro, delantero del equipo mexicano. El partido finalizó 2 a 1. Este resultado consolidó la posición del equipo de Florida en la competencia y complicó el panorama para el conjunto de Guadalajara. Además, el encuentro marcó el debut de Rodrigo De Paul en el Inter Miami.

¿Por qué se enojó Messi con Cóccaro?

La tensión se originó tras el gol del empate de Atlas, celebrado por Cóccaro frente a la tribuna local. Messi interpretó este gesto como una provocación. Tras el gol que le dio la victoria al Inter Miami, el argentino descargó su frustración gritándole al uruguayo: “¡Andá a buscar el segundo! ¡Andá a buscar el segundo!“.

El festejo de Matías Cóccaro que enojó a Messi

La versión de Cóccaro y las disculpas de Messi

En zona mixta, Cóccaro explicó que, tras el empate de su equipo, les dijo a sus compañeros: "Vamos a buscar el segundo, vamos a buscar el segundo“. El delantero uruguayo relató que, después del partido, Messi se acercó a él para disculparse. ”Después del partido vino a pedirme disculpas. Obviamente, eso habla de lo que es el tipo“, destacó Cóccaro. El jugador de Atlas valoró el gesto del capitán argentino.

Cóccaro no escatimó en elogios hacia Messi, a quien considera "el mejor de la historia“. ”¿Qué voy a decirle? Es el mejor de la historia y cuando veo un tipo así... La verdad es que con él me callo la boca. Con ningún otro jugador, ¿eh? Pero con él me callo la boca“, afirmó el uruguayo. Como muestra de respeto y admiración, Cóccaro incluso se llevó la camiseta número 10 del Inter Miami, obsequiada por el propio Messi.

Más allá del incidente, Cóccaro reconoció la superioridad del Inter Miami. "Sentimos que podríamos haberlo ganado. Con estos tipos, si no concretamos las que tenemos... Ellos no perdonan“, admitió. Por su parte, Messi se mostró contento con la victoria y destacó la importancia de la Leagues Cup. ”Una linda competición, en la que siempre competimos. Nosotros la ganamos [2023]“, recordó.

El debut de De Paul en el Inter de Miami

Messi también se refirió al debut de Rodrigo De Paul en el Inter Miami. "Nos conocemos desde hace tiempo, jugamos muchos partidos juntos y le da un salto de calidad a la plantilla“, aseguró. El astro argentino también expresó su descontento por la suspensión de una fecha en la Major League Soccer y argumentó que necesita competir para mantener su ritmo físico.

De Paul, por su parte, se mostró entusiasmado con su llegada al Inter Miami y la posibilidad de jugar junto a Messi. "Disfrutarlo. Disfrutarlo y ayudarlo a ganar títulos, que es lo más importante. Es el más grande de todos“, afirmó el mediocampista.

Leagues Cup

La Leagues Cup es un torneo que enfrenta a 18 clubes de la Major League Soccer (Estados Unidos) y 18 clubes de la Liga MX (México). Los equipos se dividen en dos zonas, una por país, y compiten por un lugar en los cuartos de final. El Inter Miami se encuentra en una zona donde debe sumar más puntos que los equipos de la MLS para avanzar en el torneo.

