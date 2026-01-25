Video: el singular momento que atravesó un tenista tras soportar los 40 grados de temperatura del Australian Open

El poderoso calor de Australia afecta a la gran mayoría de tenistas que participan del Australian Open, uno de los circuitos más prestigiosos de la ATP que se celebra en los primeros días de cada año.

Una de los tenistas que más padeció el calor fue el italiano Luciano Darderi, número 25 del ránking ATP, quien venció a Karen Khachanov en cuatro sets y, al terminar el encuentro, sufrió un severo calambre mientras hablaba con la transmisión oficial del evento.

Luciano Darderi no pudo aguantar el calambre en sus piernas

Luego de tres horas y 23 minutos bajo un intenso sol, Darderi comenzó a sufrir el profundo desgaste físico y debió frenar su charla con los periodistas para aguantar el dolor que le produjo el calambre.

Mientras pronunciaba sus sensaciones tras la victoria ante su colega ruso, el italo-argentino, nacido en Villa Gesell, se balanceó para un costado y esgrimió las severas muestras de dolor que le causó este inconveniente físico. De inmediato, los periodistas lo sostuvieron, mientras el tenista agachó su cabeza en una clara muestra de incomodidad.

Luciano Darderi avanza a paso firme en el Australian Open WILLIAM WEST� - AFP�

Previo a este momento, Darderi y Khachanov quedaron expuestos a las severas condiciones climáticas que arrojaron una temperatura de 40 grados en pleno partido. Este contexto obligó a la organización a frenar el encuentro hasta que las condiciones mejoren. Otra medida que se adoptó para apaciguar fue cerrar el techo de la pista para proteger a los jugadores, que volvieron a la cancha y culminaron el encuentro.

Darderi, de 23 años, arrancó a paso firme en el Australian Open: en la primera ronda, superó a Cristian Garín, en sets corridos; luego debió batallar más de la cuenta ante el argentino Sebastián Báez y, nuevamente, desgastó su físico contra Khachanov, en un partido bisagra. Lo que sigue para el tenista será nada más ni nada menos que Jannik Sinner, el número 1 del mundo y principal candidato a ganar el título.