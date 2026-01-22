Florencia Peña explicó por qué prefiere vacacionar en el exterior y no en la Argentina: “Me tengo que bancar que me pidan fotos”

La actriz Florencia Peña habló en una entrevista acerca de su predilección a vacacionar afuera del país en lugar de hacerlo en destinos turísticos dentro de la Argentina. Según explicó la también conductora de TV, la decisión tiene que ver con el “peso de la fama” y la necesidad de pasar desapercibida.

“Para mí la fama es una mochila un poco compleja. Yo soy muy fóbica, tengo fobia social y me cuesta un montón", indicó Peña entrevistada por la periodista Nilda Sarli en su ciclo de entrevistas “Mil Vidas”.

En ese sentido, la actriz de Casados con Hijos, comparó que en cualquier ciudad del país queda expuesta a que el público la reconozca: “Si me voy de viaje a Mendoza, me tengo que bancar que la gente me pida fotos, se sienta con derecho a tocarme, a abrazarme”, aseguró y siguió: “A veces tengo ganas de ser anónima, necesito ser anónima. Y eso acá no me pasa”.

No obstante, aclaró que ante el pedido de sus seguidores, hace un esfuerzo por siempre mostrarse amable y aceptar fotografiarse. “Trabajo mucho para ser respetuosa cuando la gente se acerca y ni hablar cuando aparecen los cronistas. Entiendo que es el lado B de lo que elegí hacer, así que le pongo garra“, aclaró la actriz de 51 años.

Florencia Peña en la presentación de la temporada de MDQ en las salas de Carlos Rottemberg para su obra de teatro Pretty Woman Hernan Zenteno - La Nacion

A pesar de ello, sostuvo que estar expuesta al público le genera un desgaste extra en los momentos en donde buscar desconectar: “La fama es un espacio muy complicado. A mí me gusta cuando me voy afuera... A nosotros a veces nos critican porque nos vamos al exterior. Yo me voy afuera básicamente porque puedo hacer cosas que no hago acá“.

Las declaraciones de Peña se viralizaron en redes sociales, con usuarios que retomaron sus dichos de algunos meses atrás, cuando habló sobre la crisis económica que atraviesa el país y criticó las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

En aquel momento, circularon imágenes de unas vacaciones junto a su familia en República Dominicana a donde viajó con sus hijos Juan, Tomás y Felipe, su esposo Ramiro Ponce de León y su madre, Norma Finoli.

Sin embargo, durante el verano de 2026 la actriz estuvo trabajando en la costa atlántica bonaerense. En principio participó de un programa especial en el canal de streaming LuzuTV junto con Marley en Pinamar, desde diciembre protagonizó en Mar del Plata la obra de teatro Pretty Woman, adaptada de Brodway y que fue un éxito en Buenos Aires.