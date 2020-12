Zlatan Ibrahimovic, asegura ser Benjamin Button: "Rejuvenezco cada día que pasa"

Zlatan Ibrahimovic, insaciable: "Rejuvenezco cada día que pasa" Fuente: Archivo - Crédito: AFP

39 años, goleador de la Serie A y alma del equipo. Zlatan Ibrahimovic logró lo que parecía imposible: revivir un apagado AC Milan. El delantero sueco, de dilatada trayectoria, conduce a su equipo por la senda del éxito en el torneo italiano, donde el rossonero lidera la tabla de posiciones con 23 unidades.

"Cada vez que salgo a la cancha, me siento como un niño comiendo dulces por primera vez. Me di cuenta de que el fútbol es mi mejor amigo, y quiero estar con mi mejor amigo el resto de mi vida", reveló "Ibra" en una entrevista con el sitio oficial de la UEFA.

El exjugador de Los Angeles Galaxy explicó que decidió regresar a la elite del fútbol europeo con casi 40 años, y tras dos temporadas en la MLS, porque "la vida se trata de desafíos". En ese sentido, el ex Barcelona indicó que "fue un gran desafío volver para intentar cambiar la mentalidad, para intentar cambiar la situación y para transmitir al equipo, a los jugadores, lo que era el Milan. El Milan que yo conozco, que todo el mundo conoce".

Ibrahimovic develó que, desde su lugar de referente del equipo, presiona a sus compañeros, independientemente de su edad, porque los considera lo "suficientemente" buenos como para vestir la casaca milanesa.

Con su estilo, el León dijo no recordar "muchos jugadores, en el pasado y en el presente", que hayan jugado al más alto nivel a tan alta edad, y que lo seguirá haciendo mientras pueda. Sin embargo, el futbolista confesó que aún no está satisfecho, porque siempre quiere más. "Me considero como Benjamin Button, rejuvenezco cada día que pasa. El día que no pueda más, dejaré de jugar,porque necesito sentirme vivo".