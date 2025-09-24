A cuánto bajó la tasa el Banco Central este miércoles 24 de septiembre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) definió este miércoles una nueva modificación en su política monetaria. La entidad dispuso una reducción en el costo del dinero para las operaciones con el sistema financiero. La decisión se produce en un clima más favorable para el sector, luego del anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre la negociación de un swap de US$20.000 millones.

A cuánto bajó la tasa el BCRA este miércoles

El Banco Central (BCRA) bajó 10 puntos la tasa de referencia y quedó en 25% este miércoles 24 de septiembre. Se trata del tipo de interés que el organismo utiliza para sus operaciones de captación de pesos a través de las ruedas simultáneas en el mercado de pases y cauciones. Estas herramientas le permiten a la autoridad monetaria retirar pesos de la plaza o intervenir directamente en el costo del dinero.

La tasa de referencia del Banco Central se estableció en un nivel del 25% OLIVER CONTRERAS - AFP

Las decisiones sobre este instrumento tienen un efecto directo sobre el resto de las tasas del mercado. Su modificación establece un nuevo piso para las operaciones financieras y repercute en el costo del crédito y en el rendimiento de las inversiones en moneda local.

El impacto inmediato en el mercado

Tras el recorte anunciado, los indicadores del sistema financiero se alinearon rápidamente al nuevo nivel. La reacción fue visible en las operaciones de caución bursátil.

El analista Damián Brik destacó la normalización del sistema. “Tasa de caución en pesos a un día operando debajo del 25% de TNA. La tasa cayó 27% respecto de ayer. Buena señal que se siga normalizando”, expresó.

La disminución aplicada por la entidad monetaria fue de 10 puntos porcentuales RONALDO SCHEMIDT - AFP

El movimiento también generó repercusiones entre los operadores del mercado. Ariel Sbdar, CEO de la firma Cocos Capital, analizó la medida en la red social X. “¡BCRA baja la tasa de simultáneas a 25%! ¿Qué significa esto? Que le pone piso a la tasa diaria vía una operación de pase de bonos en BYMA (simultáneas). Esa tasa arrancó en 45% hace un par de semanas, bajó a 40, luego a 35 y ahora a 25. ¡Fuerte señal!”, publicó Sbdar.

El recorrido reciente de la política monetaria

La decisión de este miércoles se inscribe en una serie de ajustes que la autoridad monetaria implementa en los últimos meses. Antes del desarme de las LEFI, el pasado 10 de julio, la tasa de política monetaria se ubicaba en el 29%. Luego de ese hito, los tipos de interés comenzaron a subir.

La tasa de política monetaria se ubicaba en 29% antes del desarme de las LEFI el 10 de julio Camila Godoy

El nueve de septiembre, tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el BCRA ya había aplicado dos reducciones consecutivas. En esa oportunidad, la entidad recortó el interés que ofrece por tomar pesos del mercado desde el 45% al 40%, y posteriormente al 35%. En paralelo, el Tesoro también priorizó una baja antes de renovar todos los vencimientos en la licitación del día siguiente a esa fecha.

Flexibilización de encajes en análisis

En forma paralela a la baja de tasas, el directorio del BCRA analiza flexibilizar la Comunicación “A” 8320. Dicha normativa obliga a los bancos a constituir diariamente su posición de encajes. El requisito actual es de cumplimiento diario y contempla duras penalidades en caso de incumplimiento, lo que lleva a las entidades a sobre integrar fondos.

El BCRA analiza flexibilizar la Comunicación "A" 8320 sobre la constitución de encajes bancarios STRINGER - AFP

La adaptación en estudio permitiría que los bancos puedan integrar sus encajes en períodos de tres días y sin penalidad. Esta flexibilización aplicaría siempre que cumplan con un mínimo diario de entre el 80% y el 90% del porcentaje actual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por María Julieta Rumi.