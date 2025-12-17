Aguinaldo de jubilados de la Anses: cómo sé cuánto cobro y cuándo se paga

Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino, cuyas prestaciones son gestionadas por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), ya tienen a disposición el cronograma de pago de sus haberes de diciembre de 2025, que incluirá la segunda cuota del Salario Anual Complementario (SAC), comúnmente conocido como aguinaldo.

Este mes, además del aguinaldo, se aplicará un reajuste del 2,34% en las prestaciones y se abonará un bono de $70.000 a segmentos específicos. La fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, por lo que es fundamental consultar el esquema oficial.

La actualización impacta en los valores de las jubilaciones mínimas, máximas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC), impactando directamente en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El organismo previsional, como es habitual, elaboró un calendario detallado que organiza las liquidaciones para todo el país. La particularidad de diciembre es que el aguinaldo se distribuye en la misma fecha que la prestación principal, asegurando que los jubilados y pensionados reciban ambos montos de forma conjunta.

Cuánto cobran y cuándo se paga el aguinaldo a jubilados

El aguinaldo de diciembre para los jubilados y pensionados coincide con el 50% del haber más alto del semestre, que va de julio a diciembre.

Los valores brutos a cobrar en el último mes de 2025 quedaron conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: El haber base se ubica en $340.879,59 . A esta cifra se le suma el bono de $70.000 y el monto correspondiente al aguinaldo. El total de bolsillo asciende a $581.319,38.

El haber base se ubica en . A esta cifra se le suma el bono de $70.000 y el monto correspondiente al aguinaldo. El total de bolsillo asciende a $581.319,38. Jubilación máxima: El tope de haber mensual llega a $2.293.796,92 . Al adicionar el SAC, la suma final que percibe este segmento es de $3.440.695,38.

El tope de haber mensual . Al adicionar el SAC, la suma final que percibe este segmento es de $3.440.695,38. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El valor actualizado es de $272.703,67. Con el refuerzo económico y el aguinaldo, el monto total alcanza los $479.055,50.

El valor actualizado es de $272.703,67. Con el refuerzo económico y el aguinaldo, el monto total alcanza los $479.055,50. Pensiones No Contributivas (PNC): Las prestaciones por invalidez o vejez tienen un haber de $238.615,71. La suma final con los adicionales se establece en $427.923,56.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados

Este es el esquema de pagos de diciembre con la entrega del aguinaldo, según la terminación del DNI de sus titulares.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

