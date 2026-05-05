Anses: cuándo cobro la jubilación de mayo si mi DNI termina en 1
El organismo previsional paga las jubilaciones a los DNI terminados en 1 en fechas diferentes, según cobren el haber mínimo, superior o una pensión
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El calendario completo de pagos de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para mayo detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 1 cobran el martes 12 de mayo si perciben los haberes mínimos. Por su parte, la jubilación que supera la mínima se distribuye el viernes 22 de mayo.
Este mes, los jubilados percibirán un incremento del 3,38% en sus haberes, en línea con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. A la liquidación mensual se suma el bono extraordinario de $70.000, según el caso.
Anses: cuándo cobro la jubilación de mayo si mi DNI termina en 1
- Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos: 12 de mayo.
- Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: 22 de mayo.
- Pensiones No Contributivas: 11 de mayo.
Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses.
Cuánto cobran los jubilados en mayo 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en mayo, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$393.174,10
$70.000
$463.174,10
Jubilación máxima
$2.645.689,40
-
$2.645.689,40
PUAM
$314.539,27
$70.000
$384.539,27
PNC (Invalidez/Vejez)
$275.221,87
$70.000
$345.221,87
A quiénes les corresponde el bono previsional
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174,10.
Cuándo cobran los jubilados y pensionados en mayo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaración jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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