Cristiano Rattazzi advirtió por una caída en la confianza de los empresarios en la Argentina

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi respaldó este jueves las medidas económicas que lleva adelante el presidente Javier Milei, pero advirtió sobre la fragilidad de la actividad económica y la pérdida de confianza reflejadas ayer en el aumento del riesgo país, que superó los 1200 puntos.

“Veo una frenada de todos en la confianza en la Argentina. Y eso es grave. Las tasas de interés están demasiado altas, eso frena”, evaluó el expresidente de Fiat Chrysler, que analizó así el panorama económico a semanas de las elecciones nacionales de octubre y advirtió que algunos sectores registran un parate.

Si bien consideró que la situación “se complicó muchísimo” en los últimos días, ratificó su apoyo al rumbo del Gobierno, aunque pidió correcciones al plan original. “El plan era genial. El primer año funcionó extraordinariamente, pero hay que saber dar ciertos ajustes cuando las cosas no andan tan bien. Cuando el Fondo te da plata para comprar reservas, comprá reservas. No pidas que el dólar baje más”, sugirió, en diálogo con radio Mitre.

Cristiano Rattazzi ricardo-pristupluk-11511

Y siguió: “Yo creo que Milei es un genio en el sector económico. Tiene un pensamiento económico extraordinario. Está preparadísimo. Pero la victoria te marea un poco. Hay que ver las cosas que todavía no están arregladas”.

En otro tramo de la entrevista, Rattazzi criticó las agresiones del Presidente a la oposición y al periodismo. “La soberbia y la ira no son buenas consejeras. Insultar a la gente y enojarse no sirve. Hay que hablar con todo el mundo. Un periodista puede disentir, hace parte de la regla del juego, de la democracia y del mundo”, marcó.

Además, sostuvo que el Congreso “legisla contra el Gobierno” y que las elecciones legislativas a nivel nacional pueden ayudar a la administración libertaria a pasar las reformas al ganar más bancas en las Cámaras.

“Que el Congreso pueda votar leyes sin decir de dónde viene la financiación, no, eso ya es un disparate. Porque la verdad es que hay un Ejecutivo que tiene que ejecutar y un Congreso que puede legislar, pero tiene que legislar de acuerdo con lo que está haciendo el Ejecutivo de ese momento. No se puede legislar contra el Gobierno”, expresó el expresidente de Fiat.

Cristiano Rattazzi. Santiago Sedlacek

En la misma línea, aseguró que “cuando el peronismo no gobierna, hace todo lo posible para voltear quien gobierna”. Sin embargo, luego aconsejó: “Hay que crear amistades, crear diálogos. En un cierto momento Javier empezó a considerar que era normal insultar a la gente. Yo no estuve de acuerdo nunca. Ahora Javier tiene todas las posibilidades y capacidades para manejar el Gobierno y encaminarlo”.

De cara a las elecciones de octubre, Ratazzi agregó: “Son importantes porque no puede ser que el Gobierno no pueda pasar nada en el Congreso. Hoy en día el Congreso está en contra y eso es algo que va a ser muy importante en las elecciones, que puedan poner diputados y senadores que estén a favor, por lo menos para empatar un poco”.

“¿Queremos el país que tuvimos los últimos 100 años o queremos un país diferente? Hasta ahora no se pudo hacer toda la transformación, pero lo que hizo en el primer año y medio fue extraordinario. Hay que mejorar la calidad de la gente, siempre hay que mejorar. Pero Milei sabe lo que hace y creo que puede ser un gran presidente", indicó.

Más adelante, habló del valor del dólar y dijo que el dinero que prestó el FMI era para acumular reservas y no para contener al tipo de cambio, que ayer tocó el techo de la banda. “El dólar sube a los niveles que tiene que ser. Somos un gobierno liberal. La libertad dice que el dólar haga lo que quiera. Tiene que ser libre y tener un valor que lo fija el mercado, lo fija la gente, lo fijan todos juntos. No hay ninguna razón de espantarse porque el dólar está un poco alto”, cerró Rattazzi