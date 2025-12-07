Cuándo se le debe pagar el aguinaldo a las empleadas domésticas y cómo se calcula en diciembre 2025

Las obligaciones laborales de fin de año activan un esquema de liquidaciones específico para el sector del servicio doméstico durante este mes. Los empleadores enfrentan el deber de abonar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y deben considerar el impacto del último acuerdo paritario sobre la base de cálculo. Este proceso incluye un incremento porcentual en los salarios básicos y una suma fija extraordinaria, elementos que modifican el monto final a percibir por el personal antes de la Navidad.

Cuál es la fecha límite de pago

La Ley de Contrato de Trabajo establece plazos precisos para la acreditación de este concepto. La normativa vigente fija el jueves 18 de diciembre como la fecha oficial para el pago de la segunda cuota del aguinaldo. Esta disposición busca asegurar la disponibilidad de los fondos antes de las celebraciones de fin de año.

El plazo máximo permitido para liquidar la segunda cuota del SAC se extiende hasta el miércoles 24 de diciembre Andrzej Rostek - Shutterstock

La legislación contempla cierta flexibilidad operativa para los empleadores. Existe un período de tolerancia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha estipulada. El plazo máximo legal permitido para realizar la transferencia o el pago en efectivo se extiende hasta el miércoles 24 de diciembre.

Cómo realizar el cálculo correcto

El importe del SAC corresponde al 50 por ciento de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre. Para esta liquidación específica, se toma en cuenta el período comprendido entre julio y diciembre de 2025. El empleador debe identificar el mes donde el salario fue más alto y dividir esa cifra por dos.

La situación cambia si la prestación de servicios no cubrió la totalidad del semestre. La fórmula matemática para estos casos consiste en dividir el salario mensual por 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses en los que hubo actividad laboral. Por ejemplo, para un sueldo de 100.000 pesos y seis meses de trabajo, el cálculo es (100.000/12) x 6, lo que arroja un total de 50.000 pesos.

De cuánto es el bono extraordinario

El acuerdo paritario definió un refuerzo económico adicional para los últimos meses del año y el comienzo de 2026. Se trata de una suma no remunerativa que el empleador debe abonar en tres tramos consecutivos: noviembre, diciembre y enero. El monto varía según la carga horaria semanal del trabajador:

Para jornadas de hasta 12 horas semanales: 6000 pesos.

Para jornadas de 12 a 16 horas semanales: 9000 pesos.

Para jornadas superiores a 16 horas semanales: 14.000 pesos.

Este adicional no forma parte del sueldo básico y se paga por única vez en los meses señalados.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Cómo queda la escala salarial de diciembre

Aunque la grilla oficial definitiva está pendiente de difusión, los cálculos realizados por LA NACION sobre la base de septiembre proyectan los siguientes montos básicos a cobrar en enero (para mensualizados) o durante diciembre (para jornalizados):

Personal para tareas generales: esta categoría abarca la prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas.

Con retiro: $384.653,98 mensuales / $3.135,42 por hora.

/ $3.135,42 por hora. Sin retiro: $427.730,74 mensuales / $3.382,93 por hora.

Asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $427.730,74 mensuales / $3.382,93 por hora.

/ $3.382,93 por hora. Sin retiro: $476.661,09 mensuales / $3.782,66 por hora.

La categoría de tareas generales con retiro tiene un básico mensual estimado de 384.653,98 pesos Shutterstock - Shutterstock

Caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Monto único: $427.730,74 mensuales / $3.382,93 por hora.

Personal para tareas específicas: incluye a los cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad.

Con retiro: $438.400,82 mensuales / $3.581,15 por hora.

/ $3.581,15 por hora. Sin retiro: $488.014,54 mensuales / $3.926,13 por hora.

Supervisor/a: es el personal encargado de llevar a cabo la coordinación y el control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $471.877,47 mensuales / $3.782,66 por hora.

/ $3.782,66 por hora. Sin retiro: $525.618,83 mensuales / $4.142,97 por hora.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.