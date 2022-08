Dólar hoy, dólar blue hoy: la cotización del jueves 18 de agosto

09.27 | Sergio Massa y distintas figuras políticas comparten un evento

La decimonovena edición de la conferencia anual del Americas Society/Council of Americas, una organización empresarial estadounidense que busca aceitar los vínculos comerciales de ese país con el mundo, se da en estos momentos en el porteño Hotel Alvear. La reunión tendrá como oradores destacados al ministro de Economía Sergio Massa y al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, así como los gobernadores Gerardo Morales, de Jujuy, Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Gustavo Sáenz, de Salta, entre otros.

09.13 | Alberto Fernández: “Nos estamos recuperando, creciendo y avanzando”

El Presidente Alberto Fernández fue contundente al afirmar que la Argentina se está “recuperando, creciendo y avanzando”, durante un acto que dio en La Rioja ayer como homenaje al General José de San Martín en un nuevo aniversario de su muerte.

El primer mandatario también hizo un repaso de la situación global en el que hilvanó la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y la tensión entre China y Taiwán, para sostener que “en estos momentos es donde más fuertes debemos ser, y donde más deben inspirarnos personajes como San Martín”, así como destacar la “recuperación” argentina en ese contexto.

Alberto Fernández: " “Nos estamos recuperando, estamos creciendo y estamos avanzando”

09.05 | ¿A cuánto cotizaron ayer los dólares financieros?

El miércoles los dólares financieros rebotaron tras las bajas que sufrieron el día anterior. El dólar Mep, también conocido como “Bolsa”, se vendió a $280,73, $4 por encima del cierre previo. A su vez, el dólar CCL (o contado con liquidación) se incrementó $6 y se posicionó en los $284,13.

08.56 | El Banco Central hizo la mayor compra de dólares desde junio

El Banco Central (BCRA) cerró ayer su intervención en el mercado cambiario con el mejor saldo de recompras desde fines de junio al adquirir algo más de US$ 80 millones. De esa forma, marcó un cambio de tendencia respecto de lo sucedido en los primeros diez días del mes, cuando el BCRA vendió US$ 807 millones. Esta se cortó el pasado miércoles, y desde entonces la entidad monetaria recapturó unos US$ 120 millones.

08.49 | Cuánto aumentó el dólar blue desde junio

Los últimos meses fueron de inestabilidad para el dólar blue, que llegó a tocar un máximo de $338 para la venta, $46 por delante del número de hoy. Luego de subas y bajas, puede apreciarse que la cotización paralela de la divisa norteamericana subió $86 desde junio hasta hoy.

08.35 | A cuánto cerraron el dólar blue y el dólar oficial

Tras una jornada con una leve suba de un peso, el dólar blue cerró a $287 para compra y $292 para la venta, mientras que el dólar oficial se ubicó en los $134 para la compra y $142 para la venta, tras una leve suba respecto al miércoles.