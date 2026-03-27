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Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este viernes 27 de marzo
Ayer, la divisa oficial cerró a $1390 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1420 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1340,00Venta$1390,00
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1807,0
Dólar CCL
Venta$1465,01
Dólar MEP
Venta$1405,53
Dólar mayorista
Venta$1370,00
Euro
Compra$1525,00Venta$1625,00
Ver dólar oficial histórico
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró el jueves a $1340 para la compra y a $1390 para la venta.
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