Mercados: la Argentina se desacopla del mal día en Wall Street

El conflicto alrededor de Groenlandia crece y vuelven a resurgir en el mercado los temores a una nueva guerra comercial, una noticia que tiñe de rojo a los principales índices accionarios de Wall Street. A pesar de un clima internacional más adverso, los activos argentinos buscan escapar de la tendencia a la baja, en un contexto donde el Banco Central (BCRA) ya acumuló compras por más de US$700 millones en lo que va del año.

Luego de marcar seis ruedas consecutivas en caída, este martes el índice accionario S&P Merval rebota 1,5% y cotiza en 2.955.833 unidades, equivalentes a US$1981 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+2,9% en moneda dura). La suba se explica en gran parte por el avance que muestra Sociedad Comercial del Plata, con un 10,4%, seguida por los papeles de Transener (+1,6%) y Aluar (+0,8%).

La tendencia es mixta al ver lo que sucede entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), luego de que ayer no operaran por el feriado por Martin Luther King. Por un lado, trepan los papeles de YPF (+3,1%), Pampa Energía (+2,5%) y Transportadora de Gas del Sur (+2,4%). Por el otro, caen Globant (-6%), Irsa (-2,1%) y Cresud (-1,7%).

“El anuncio de aranceles progresivos (del 10% al 25%) contra ocho miembros de la OTAN si no le ceden el control de Groenlandia a Estados Unidos ha generado temores de una nueva guerra comercial. A esto se suma la amenaza de gravámenes del 200% a productos franceses, lo que eleva la prima de riesgo en activos europeos y globales”, explicó Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Imagen falsa de Trump poniendo una bandera de EEUU en Groenlandia @realDonaldTrump

Lejos de intentar calmar el conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió la apuesta y compartió en sus redes sociales imágenes creadas con inteligencia artificial de él conquistando Groenlandia. En consecuencia, el S&P 500 cae 1,8%, el índice tecnológico Nasdaq retrocede 2,2% y el industrial Dow Jones cede 1,6%.

“Más allá del conflicto con Europa, lo que está ocurriendo en Japón también genera ruido. Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, anunció la convocatoria a elecciones generales anticipadas y prometió suspender por dos años el impuesto del 8% que se aplica a los alimentos. El recorte impositivo afectaría de manera significativa las cuentas fiscales de un país que ya exhibe uno de los niveles de deuda sobre PBI más elevados del mundo", sumó Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Ante ese escenario internacional, los bonos soberanos en dólares operan con variaciones dispares, dependiendo de la legislación y el vencimiento. Los Bonares muestran algunas subas, que alcanza el 0,39% (AL41D), mientras que los Globales se tiñen de rojo y marcan bajas del 1,15% (GD29D). El riesgo país suma 11 unidades y se ubica en 577 puntos básicos (+1,94%).

“Con el BCRA comprando dólares, tarde o temprano debería bajar el riesgo país. Además, hay un segundo driver que podría ayudar a que reboten los bonos: que el Tesoro vuelva a los mercados globales, algo que debería ocurrir más temprano que tarde", dijo Fernando Marull, economista de FMyA. En lo que va del año, el Banco Central sumó US$708 para sus reservas.

La respuesta de una política de Groenlandia a Trump

Dólar hoy

En plena ola de emisiones de Obligaciones Negociables en el exterior (hoy YPF tendrá una reapertura de la ON Clase XXXIV), un fenómeno que genera la entrada de divisas a la Argentina, el mercado cambiario atraviesa otra rueda de calma. Así, el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1434,28, equivalente a una caída diaria de $0,72 (-0,05%).

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se mantuvo estable a $1460, uno de los valores nominales más bajos del último mes. El precio promedio del mercado fue de $1455,36, según el relevamiento de entidades financieras que realiza el BCRA.

Los tipos de cambio financieros, en cambio, muestran una tendencia al alza. Por un lado, el dólar MEP trepa $5,11 y cotiza a $1471,81 (+0,3%). En tanto, el contado con liquidación aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1521,37, unos $8,74 menos que el lunes (+0,6%).