El Gobierno oficializó un bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados para marzo

El Gobierno oficializó que otorgará un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se pagará en marzo de 2026 a jubilados y pensionados de menores ingresos. La medida quedó oficializada este miércoles mediante el Decreto 109/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a prestaciones contributivas y no contributivas que paga la Anses. El refuerzo será no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se computará para ningún otro concepto.

El decreto establece que el beneficio se abonará por titular y que para acceder los haberes deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se liquide el bono. Según el texto oficial, la asistencia busca compensar los efectos que tuvo la anterior fórmula de movilidad jubilatoria sobre los ingresos más bajos.

El refuerzo alcanza a los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas Gemini

El refuerzo alcanza a los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas otorgadas en el marco de la Ley 24.241 y de otros regímenes nacionales generales, especiales o transferidos a la Nación. También incluye a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por la Ley 27.260, y a los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables cuyo pago está a cargo de la Anses.

El monto máximo del bono será de $70.000. Para quienes cobren un haber igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, el adicional se pagará en su totalidad. En cambio, quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo recibirán un importe proporcional: el bono se ajustará hasta completar el tope que surge de sumar el haber mínimo más los $70.000 establecidos como máximo.

Para quienes cobren un haber igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, el adicional se pagará en su totalidad

El decreto precisa además que, en el caso de pensiones con copartícipes, el beneficio se considerará como correspondiente a un único titular, independientemente de la cantidad de personas que participen del cobro. De ese modo, no se multiplicará el monto del refuerzo en función de la cantidad de beneficiarios derivados de una misma pensión.

El texto de la normativa repasa la evolución del sistema previsional y señala que la fórmula de movilidad aplicada desde marzo de 2021 generó un desfasaje frente a la inflación. En ese contexto, recuerda que desde enero de 2024 en adelante se vienen otorgando ayudas económicas previsionales y bonos extraordinarios mensuales por distintos montos para sostener los ingresos más bajos.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y rige desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.