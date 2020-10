Lucas Llach: "El problema no es el dólar, es el peso"

Lucas Llach, en "Comunidad de negocios"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 10:28

El exvicepresidente del Banco Central Lucas Llach se refirió a las últimas medidas anunciadas por el Gobierno para sobrellevar la crítica situación cambiaria hasta fin de año y dijo que son "desproporcionadas frente a la magnitud del problema de las reservas" y que el Ejecutivo tiene que encarar reformas profundas.

"Nuestro problema es nuestra moneda y detrás de eso están los problemas fiscales que en los últimos 20 años se agravaron mucho porque un Estado que duplica su tamaño es insostenible. Por eso me parece que, pensando en el futuro, no es que salimos con una medida cambiaria. Realmente yo creo que, quizás como pocas veces antes, Argentina necesita reformas profundas sino no hay salida porque ese déficit te genera esta emisión de pesos y además de la inflación en sí misma es difícil salir. Entonces el problema es difícil y ni siquiera estás haciendo lo que es condición indispensable que es ir corrigiendo la situación fiscal", afirmó Llach en el programa "Comunidad de Negocios".

-¿Qué opinás de las últimas medidas de Guzmán? ¿Hay un vuelco más pro mercado?

-No. Me parece que llaman la atención por lo poco, por la desproporción entre el problema que hay y medidas que son como disparar con cebita ante el ejército norteamericano.

-En un contexto en el cual el dólar está siendo demasiado protagónico.

-Claro. El problema que tenés es el de la brecha cambiaria y las reservas. De hecho, el ministro dijo que había que combatir la caída de reservas y esto no me parece que haga mucho ¿Por qué caen las reservas? Porque el Banco Central te da medio dólar si exportás un dólar en esencia. Te da 70 y pico de pesos cuando está 140 realmente. Entonces todos los importadores tratan de importar, los exportadores no quieren liquidar sus dólares y esto es un tic tac, las reservas sigue cayendo. Me parece que no es proporcional a la magnitud del problema y creo que lo que el gobierno debe pensar seriamente es qué viene después porque me parece que lo que flota en el ambiente es que la situación como está no se sostiene.

-¿Por qué no salimos de la trampa del dólar?

-No es el dólar, es el peso. Nuestro problema es nuestra moneda y, detrás de eso, están los problemas fiscales que, en los últimos 20 años, se agravaron mucho porque un Estado que duplica su tamaño es insostenible. Por eso me parece que, pensando en el futuro, no es que salimos con una medida cambiaria. Realmente yo creo que, quizás como pocas veces antes, Argentina necesita reformas profundas sino no hay salida porque ese déficit te genera esta emisión de pesos y además de la inflación en sí misma es difícil salir. El gobierno de Cambiemos no lo pudo hacer porque tenés todas unas inercias y unos comportamientos. Entonces el problema es difícil y ni siquiera estás haciendo lo que es condición indispensable que es ir corrigiendo la situación fiscal.

-Ustedes trataron de poner metas ¿Por qué es tan difícil que eso se cumpla después?

-El gobierno de Cambiemos en resumen creo que era un barco en la buena dirección, pero quizás le faltó velocidad en algunas cosas, particularmente en lo fiscal. Entonces básicamente te dejaron de acompañar los mercados, te dejaron de prestar y ahí empezó la crisis. Más allá de errores que hubo, creo que había distintos actores yendo a distinta velocidad dentro del gobierno. Pero me parece que el rumbo estaba. Hoy creo que no queda para nada claro el rumbo, mucho menos la velocidad y entonces, a mí lo que me preocupa, es que la novedad que tenés mirando al pasado respecto de otras crisis es que es una crisis muy al principio de un gobierno. Entonces acá es el propio gobierno el que tiene que generar el cambio. Esa es una diferencia importante y un desafío importante. Menem también tuvo crisis al principio, pero una crisis mucho más heredada, venía de la hiperinflación. Entonces esa es una diferencia. Otra es que, en general, cuando saliste de crisis cambiarias y lograste estabilizar la moneda que sería el ejemplo de la Convertibilidad o cuando saliste de la crisis del 2001 en el año 2002 o incluso cuando saliste del cepo, tenías o un gobierno con confianza como puede ser de Macri, o quizás el de Menem, o reservas en el Banco Central o las dos cosas. Este es un gobierno que tiene que salir de una crisis cambiaria sin tener confianza de los mercados y sin reservas en el Central.

Lucas Llach, en "Comunidad de Negocios" 16:15

Video

¿Y ahí cuánto juegan las expectativas?

-Son fundamentales. Por eso digo que si no tenés ninguna de las dos cosas tenés que generarlas. Si queremos una salida en serio va a ser inevitable arreglar con el FMI no solo el refinanciamiento sino ver la plata fresca que todavía queda para la Argentina. Pero eso va a tener que ser a cambio de un programa de reformas, de flotación cambiaria, de abandonar el cepo. Entonces es algo traumático, pero creo que en lo que el Gobierno tiene que enfocarse ahora es en que sea lo menos traumático posible y en que no sea una crisis más.

-En el caso del cepo muchas veces lo analizamos como un dique de contención de salida, pero pocos ven que también es un freno a la entrada ¿Por qué en la gestión se termina tomando esa decisión que ya se sabe que no funciona?

-Los gobiernos y, en particular los gobiernos argentinos, tienden a posponer los problemas sea el pico de la pandemia, sea los despidos o el pico del tipo de cambio ¿Por qué? Porque sabemos que se traslada a los precios. Ahora ¿esto qué problema tiene? Uno que es posponer la inflación para el futuro. Es cierto que el cepo lo que hace es que el dólar se te fue a $140 pero los precios todavía reflejan un poquito al oficial. Entonces, uno es que lo posponés, pero además otra cosa que se ve poco es que, como vos percibís menos los efectos de una política monetaria expansiva en la inflación, es como que se generan malos incentivos también. Decís "che pará acá emito y se va el dólar blue, pero no pasa mucho más". Pero todo eso está construyendo una montaña más alta en el futuro de salto inflacionario. Entonces ese es otro de los problemas. Ojalá aprendamos que el cepo no nos sirve, que es una manera de posponer un poquito los problemas.

-En las últimas semanas ha habido muchas internas entre Pesce y Guzmán por el manejo de la política económica ¿no es momento de replantearse la idea de la independencia del Banco Central?

-Es un tema clave. Creo que hay dos dimensiones de independencia que conviene distinguir: una es la independencia financiera ¿Qué quiere decir? Si el Banco Central le guita al gobierno o no. Esa parte para mí es más claro que tiene que ser independiente ¿Por qué? Porque sino es la última caja del Gobierno y eso es inflacionario. Otra cuestión es la independencia operativa o sea qué decisiones se toman. Ahí me parece que depende de qué tipo de esquema económico estés usando. En el de metas de inflación que teníamos nosotros es muy importante la independencia porque tienen incentivos distintos el Banco Central y el gobierno. El Banco Central va a querer combatir la inflación y el gobierno te dice "Che bajame un poco la tasa". Esa fue la esencia de nuestro conflicto. Ahora hay otros esquemas de política económica y de estabilización. En la Convertibilidad no sé si había un Banco Central independiente. El Banco Central tenía que poner el 1 a 1 y listo. Entonces sobre esa segunda parte entiendo que haya una discusión, pero la independencia financiera, en cuanto a que el Banco Central sea la caja del Gobierno, me parece que es un problema siempre.

-Por un lado está la declaración de Miguel Pesce que, en su momento, salió diciendo que el que compraba dólar blue era por poco un narcotraficante. Por otro, a él diciendo que el valor del dólar estaba en una relación muy buena o muy competitiva y ahora está la novedad de que el ministro Guzmán dice que no va a haber más cepo, pero se anuncia tres días después. ¿Esa coordinación o descoordinación, que es histórica también, cuánto incide en la falta de credibilidad que tiene el Gobierno?

-Es fundamental y creo que es una lección que no se aprendió de la primera parte del gobierno de Macri donde también existió esta descoordinación. Alberto Fernández antes de llegar a presidente dijo que le iba a pasar, que iba a tener una figura más fuerte. Eso no pasó y evidentemente daña. Yo a veces lo comparo con querer jugar al ajedrez de a cinco. Tiene que ser uno el que decide. Podés tener una computadora que te ayude, pero no puede ir cada uno moviendo una pieza. Entonces respecto de lo que decía de la pobreza y esta discusión del dólar blue creo que una cosa que hay que enfatizar en la Argentina de nuevo para pensar el futuro es dejar de tener este país en el papel y en el blue. Esto pasa en el dólar, esto pasa en el mercado de trabajo, un mercado de trabajo con muchos derechos, pero vimos lo que fue la destrucción de cuatro millones y pico de empleos en un año, la mayoría del sector informal. Y eso pasa con los impuestos también. O sea, por un lado, estamos poniendo impuestos a la riqueza, poniendo impuestos a esto otro y, por otro lado, el que puede, se va a Uruguay. Tenemos que hacer una política más honesta y tratar de decir cuáles son las reglas con las que todos podemos convivir. El cepo es un ejemplo de lo que no tiene que pasar, pero estos otros que te digo también. Vamos llegando a un nivel de crisis en que tenemos que replantearnos estos temas de una manera seria.

-Hoy tenemos un faltante de educación con escuelas privadas que dan clases cada una a su manera, pero el sector público en muchos casos con niños abandonados por la falta de recursos ¿Qué tanto daño hace eso a una economía?

-Muchísimo. La pandemia y su respuesta con cuarentena estricta es una respuesta que es especialmente anti pobres y anti niños y mucho más anti niños pobres. Anti pobres lo vemos en el empleo informal, anti niños porque ellos no tienen un problema con el virus. No existe. Sí, hay tres casos, pero ellos no tienen problemas. Decidimos sacrificar la educación de los chicos en pos de que no haya contagio entre los mayores, en vez de hacer una política de aislar realmente a los mayores. Y los niños pobres son mucho más excluidos porque son los que menos herramientas tecnológicas han tenido para recibir aunque sea algo de educación. Estas son decisiones de la política no de la pandemia. Tienen que ver con haber hecho una cuarentena tan estricta que estamos viendo que vamos a estar entre los primeros 10 países seguro en muertos por millón de habitantes. Entonces creo que da para plantearse si seguimos castigando a los niños por un virus que no los afecta y con una política que tampoco tiene mucho efecto en el curso general de la enfermedad. Esto lo escribió una persona muy importante que se llama Magdalena Estrugamou, que además es mi madre, socióloga, en un artículo de La Nación. Ahí explica cómo la cuarentena afecta a esos grupos. Hay que pensarlo desde el punto de vista de los vulnerables: ¿quieren los viejos que los niños no vayan a la escuela o prefieren ellos cuidarse?

-¿Con este nivel tremendo de tensión cambiaría existe la posibilidad de que no haya una devaluación importante en el corto plazo?

-Desde mi punto de vista no. O sea eventualmente, no podemos decir la fecha, pero va a tener que haber algún tipo de devaluación. Creo que hoy en lo que tiene que enfocar sus energías el presidente es en cómo es la etapa siguiente, con quiénes, con qué programa. Realmente, si Argentina tiene un episodio de devaluación desordenado, el costo que vamos a pagar todos los argentinos es enorme. Creo que la oposición política tiene que estar dispuesta a sentarse a ayudar por más que tengan mil críticas al Gobierno porque lo que está en juego es muy importante. O sea la pobreza que tenemos todavía es con un dólar oficial bajo control. Si esto se desmadra va a ser peor. Pero es muy distinto si eso es un programa controlado y con una dirección que si es un episodio desordenado.

-¿Por qué se da esto de las compañías que se van?

-No cargaría todo sobre este gobierno. Es la gota que rebalsa un vaso de empresas agotadas. Sobre todo por lo que son las situaciones regulatorias y en especial impositivas de Argentina. Argentina es el país con mayores tasas impositivas del mundo. Tasas impositivas no recaudación impositiva. Entonces, si sobre eso, seguís aumentando impuestos y, además, tenés los problemas regulatorios sobre todo los cambiarios decís "Bueno, me venció". Una cosa es el empresario argentino que vive acá y otra la empresa que puede relocalizarse. Y encima tenés un Brasil que empezó a a hacer cambios realmente de fondo en el sistema de pensiones, en el sistema de regulación laboral, además de que tiene una inflación controlada. Entonces de nuevo pensemos el futuro. A esta presidencia le quedan tres años. No hay tiempo para seguir con esta. El peronismo, hay que decirlo, con todos los defectos que tiene, ha sido pragmático en algunos momentos de la historia y creo que es el momento para decir "Miren muchachos esto no funciona más". Este régimen laboral, esta moneda, estos controles cambiarios y hacer algo diferente.

Conforme a los criterios de Más información