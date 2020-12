Desde chico a Minujin lo atrajeron los mapas, la geografía y las lenguas. Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez / LA NACION

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 09:36

Convertir un gusto y un entretenimiento familiar en un emprendimiento. Eso hizo el actor Juan Minujín y así nació Atlantis. Primero fueron mapas gigantes ilustrados en blanco para colorear -ideales para reunir a la familia y amigos a su alrededor- y hace poco se le sumaron rompecabezas. Está en gateras, listo para salir a la venta, un "atlas mundial" de la vida y obra de la artista plástica Marta Minujín, tía de Juan.

"Siempre me gustó la geografía, me gustaban muchos los mapas", cuenta Minujín a LA NACION. Su mamá, socióloga, los usaba mucho con una mirada social y su papá, matemático, era especialista en demografía, así que también usaba mapas.

"En casa siempre había y me interesaban los territorios, los países, las lenguas. Era poder viajar y conocer el mundo desde casa. Siempre lo disfruté", describe el actor. Hace tres años surgió la idea de hacerlos; no pensó originalmente en una empresa, sino en una impresión de unas 2000 unidades.

Comenta que con sus hijas - Amanda y Carmela, ahora de 14 y 10 años- buscaban actividades para hacer juntos, juegos de mesa y cocinar eran algunas de las que elegían. Una vez compraron un planisferio enorme para colorear: "Pasamos semanas entretenidos, pintando y aprendiendo porque surgían muchas conversaciones que no hubieran salido sin el mapa de por medio. Cuando quisimos comprar otro en la Argentina, no conseguimos". Ahí surgió la idea. Si no hay, por qué no hacerlos.

Un "atlas universal" sobre Marta Minujin, el nuevo lanzamiento. Crédito: Gentileza

Minujín habló con una amiga de una editorial y le compartió la inquietud. Le pareció que podía andar. Josefina Jolly, de reconocida trayectoria, se sumó como ilustradora. "Empezamos a trabajar juntos y surgieron los mapas de Argentina, de América, del sistema solar y planisferios -repasa-. La base es lúdica y también didáctica, porque permite incorporar conocimiento mientras se colorea; todos incluyen información".

Insiste en que el proyecto, que comenzó a comercializarse hace dos años, creció "más rápido" de lo que esperaba. "Pensé que hacíamos 2000 mapas, los vendíamos y se terminaba. Pero fue bien, reimprimimos, nos expandimos y sumamos otros mapas e ideas", dice. Durante la cuarentena las ventas aumentaron "mucho" porque es un entretenimiento ideal cuando hay que estar adentro. A los mapas se sumó primero un globo terráqueo para pintar y plegar como una figura de 20 caras; los rompecabezas con la marca Pompeius y ahora el "atlas" sobre Minujin, que lleva reseñas de Inés Ulanovsky.

"Son proyectos que me ponen feliz", señala el actor. Los compradores son chicos y grandes, que "compran para actividades juntos". Desde el emprendimiento alientan para que sea una actividad compartida; también realizan donaciones a espacios para niños. "Es algo que incentiva a lo colectivo", resume. El primer año la comercialización se canalizó casi exclusivamente por internet, pero ya en el segundo los productos se consiguen en librerías y jugueterías.

Marta Minujin es tía del actor, un recorrido por su obra en forma lúdica. Crédito: Gentileza

"Nos venían pidiendo, así que habilitamos un canal mayorista; las redes nos dieron un gran impulso", apunta Minujín y confiesa que tuvo que aprender sobre algunos temas y armar un equipo para cubrir las distintas áreas. La cuarentena le permitió "poner mucho la cabeza" en el emprendimiento; lo toma como una posibilidad de diversificar sus actividades. "Actuar es mi oficio, mi herramienta de comunicación", señala quien hizo de Jorge Bergoglio joven en la película de Netflix "Los dos Papas".

Atlantis lo entusiasma: "Colorear es un disfrute y se puede hacer con contenido, se puede aprender. Los chicos son muy curiosos y funciona muy naturalmente el desplegar uno y que se convierta en una actividad grupal. Lo mismo los rompecabezas, abren un mundo infinito, el mundo de la infancia".

