¿Qué cambia en la indemnización por despido en la reforma laboral 2025?

El ministro Federico Sturzenegger detalló los puntos centrales de la reforma laboral, entre ellos, las modificaciones a la indemnización, las vacaciones y las horas extra. Negó que los cambios impliquen una pérdida de derechos para los trabajadores, ya que, el objetivo central de la iniciativa, según el ministro, es reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a las empresas.

Los cambios en la indemnización por despido en la reforma laboral

En diálogo con radio Mitre, Federico Sturzenegger explicó el sistema actual y mencionó lo que busca la nueva ley de ser aprobada por el Congreso. “El pago de la indemnización [actualmente] es un sueldo por año trabajado, es uno de los regímenes más generosos que hay. Eso no es un problema. El problema es que si hay algún conflicto o litigio, un juez puede decir que son 20 [sueldos]. Se genera una incertidumbre respecto al despido", dijo y sostuvo que el monto legal establecido por ley se mantiene, pero que el proyecto establece reglas sobre cómo llevar ese monto a dinero de hoy por inflación.

Federico Sturzenegger aclaró cómo serán los cambios en indemnizaciones, vacaciones y horas extra Rodrigo Néspolo

En la misma línea, el ministro declaró que los cambios introducidos buscan bajar esa incertidumbre: “Hemos tratado de tipificar bien el cálculo para evitar esos grises que dan margen para el litigio. Uno de los problemas de los intereses, por ejemplo si esto fue hace 15 años, traerlo a plata de hoy. La ley precisa este punto y el empresario que entra a esa relación laboral no enfrenta esa incertidumbre“. Sturzenegger aclaró además que la nueva ley laboral aplicará para todas las relaciones laborales, no sólo para las futuras.

La creación del Fondo de Cese Laboral

Tal como publicó LA NACION, La ley dispone la creación de los FAL (Fondo de Cese Laboral). Estos fondos favorecen el cumplimiento de las indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado. El sistema es parecido al que ya utiliza el gremio de la Construcción (Uocra).

Federico Sturzenegger aclaró cómo serán los cambios de la nueva reforma laboral

La empresa deberá aportar un 3% de las remuneraciones, que se toman como base de cálculo para las contribuciones patronales que van al SIPA. El Estado descontará este aporte de las propias contribuciones que la firma hace a la Anses, de esta manera, el costo del FAL es cero para las empresas.

Sturzenegger detalló que el Estado pondrá dinero para que las empresas lo giren a un fondo, en caso de tener que enfrentar un litigio y así evitar quiebras.

Flexibilidad en vacaciones y banco de horas

Al ser consultado sobre el cómputo de las horas extra y las vacaciones, aclaró: “No se terminan, se quedan exactamente igual. Lo que ahora se introduce es el banco de horas. Quizás te tenés que quedar dos horas más y el empleador te dice ‘no vengas por dos horas el viernes’. Eso se puede hacer por mutuo acuerdo. Simplemente, es dar más flexibilidad porque hay nuevas modalidades de trabajo, es dar esa apertura”. El ministro ejemplificó que esto busca dar más flexibilidad porque hay nuevas modalidades de trabajo.

Federico Sturzenegger, defendió la reforma laboral enviada al Congreso, destacando que su objetivo es reducir la incertidumbre judicial en los costos de las empresas X

Respecto a las vacaciones, explicó que la ley actual pide que se tomen en un período particular de tiempo. La reforma busca flexibilizar esto. “La ley actual te pide que te tomes las vacaciones en un período particular de tiempo. Pedir esa flexibilización es un poco lo que están pidiendo los jóvenes. Lo deciden de mutuo acuerdo. La ley dice de octubre a abril y un mínimo de siete días, pero en tanto y en cuanto sea de mutuo acuerdo, que se pueda arreglar”, ahondó en diálogo con radio Mitre.

Preguntas para entender la reforma laboral

Licencias por enfermedad

Sturzenegger insistió en el problema que surge en el caso de que una persona tuvo una enfermedad y tuvo que estar afuera mucho tiempo. “Cuando tenés una persona que tuvo una enfermedad y tuvo que estar afuera mucho tiempo, y esa persona vuelve, ¿qué hace el empleador con ese trabajador? Porque ya reorganizó la empresa. Le tiene que dar un trabajo pero puede ser distinto al de antes", insistió.

La postura de la CGT ante la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió una manifestación de rechazo contra la reforma laboral, prevista para el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas en la Plaza de Mayo.

CGT Sola

Los sindicatos rechazaron la iniciativa porque la consideran “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales. La estrategia de la central obrera ahora será tender puentes con gobernadores y legisladores para intentar frenar la ley en el Congreso. También se prevé una movida judicial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.