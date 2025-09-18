Qué dijo Joaquín Cottani, exviceministro de Caputo, sobre el plan del equipo económico de Milei

Joaquín Cottani criticó duramente el plan económico de Luis Caputo y su equipo, ya que calificó el programa como una “quimera” e “impracticable”, aunque reconoció los avances en materia fiscal y desregulación. La entrevista tuvo lugar en Ahora Play, con el periodista Maxi Montenegro.

Joaquín Cottani sobre el plan económico de Milei

El exviceministro de Economía durante los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei manifestó que “nunca” entendió el programa económico que el equipo de Caputo le presentó al Presidente. “Nunca le encontré sentido a la banda cambiaria, lo que el Gobierno debería haber hecho, incluso antes de abril, cuando se formalizó el acuerdo con el Fondo (...) es libre flotación sin cepo y un plan o un programa de compra de reservas preanunciado (...) y que el tipo de cambio encontrara su nivel de equilibrio para generar confianza y que entraran capitales sin quedar atrapados”, analizó.

Joaquín Cottani sostiene que nunca entendió el plan económico de Luis Caputo

Según Cottani, esta medida, que ya había sido recomendada por Domingo Cavallo, habría permitido una baja gradual de la inflación, evitando la represión de tarifas y atrayendo capitales. El ex viceministro lamentó la excesiva confianza en normas “discrecionales” en lugar de establecer “reglas claras”.

Las críticas de Cottani al Plan Anker

El economista relató sus conversaciones con Caputo sobre el Plan Anker. “El famoso Plan Anker, de acuerdo a lo que me contó Toto Caputo, yo al principio pensaba, ‘no es así’. No lo entendía. Tenemos que tener un plan que se pueda explicar; si no lo entiendo yo, no se lo podemos explicar ni al Fondo ni nadie. Y me resistía a creer qué era lo que estaba escuchando”, afirmó Cottani.

Además, describió el plan como una idea de congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente la economía. “El plan era que una vez que no fuera necesario emitir moneda para financiar al déficit fiscal (ahí venía la confusión, no emitir para la base ampliada, ese es un error conceptual), pero lo vendían como una teoría monetaria nueva; ahí se podía congelar la cantidad de dinero en pesos y ni siquiera iba a ser necesario remonetizar la economía comprando reservas, porque el problema era el peso”, explicó.

Joaquín Cottani describió el Plan Anker como una estrategia "quimérica" e "impracticable" que buscaba dolarizar la economía sin necesidad de reservas Nicolás Suárez

Añadió que este plan implicaba “congelar la cantidad de pesos obligando a la gente que tenía dólares a vender dólares e iba a comenzar un proceso de dolarización endógena”. Según Cottani, la idea era que “gradualmente, el dólar iba a ir reemplazando al peso en las transacciones, un proceso sin costos”. “Como no hay pesos se incorpora el dólar en la circulación y queda la economía dolarizada sin necesidad de tener reservas para dolarizarla. No hacía falta tener reservas (…). El peso se iba a apreciar por la cantidad de dinero fija e iba a ser la moneda fuerte. La gente iba a demandar al peso”, reconstruyó.

Cottani reveló que “nunca hubo un paper escrito” sobre este plan y que, ante la sugerencia de redactarlo para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo comprendiera, se respondía: “El Fondo estaba más perdido que yo a la hora de entender esto’”.

La elección del plan por parte de Milei

Cottani explicó que Milei rechazaba cualquier solución que implicara remonetización en pesos. Según su relato, en agosto de 2023, Caputo le propuso a Milei una solución para dolarizar la economía sin necesidad de reservas: “‘Vos podés dolarizar, no hacen falta reservas, se congela la oferta monetaria y la economía se dolariza sola’. Milei le dijo: ‘Hacelo’”.

Joaquín Cottani afirmó que Javier Milei optó por el Plan Anker porque rechazaba cualquier solución que implicara la remonetización en pesos DANIEL DUARTE - AFP

El ex viceministro concluyó que Caputo ofreció a Milei una solución “quimérica, impracticable”. “Que me sorprende, porque es un tipo inteligente, que conoce los mercados, pero esto no encaja en ningún manual de teoría monetaria”, apuntó.

Perspectivas sobre la política cambiaria

Cottani criticó la “tozudez y el ego” de creer que el dólar iba a ir al piso de la banda cambiaria. También cuestionó la eliminación de las LEFI, que, a su juicio, “agigantó el problema y generó inestabilidad de tasas”.

En ese sentido, anticipó que, tras las elecciones, habrá un cambio hacia una política monetaria más tradicional. “Después de las elecciones no hay que seguir jugando con la banda en medio de expectativas desatadas en contra; no puede haber ninguna herramienta de contención artificial, hay que eliminar el cepo e ir un sistema de tipo de cambio totalmente libre, que se estabilice y garantizar que no va a haber nuevos controles de cambio”, afirmó.

Joaquín Cottani se refirió a Luis Caputo como un hábil "trader" capaz de "sacar conejos de la galera", aunque cuestionó la viabilidad de su plan económico inicial Nicolás Suárez

Cottani reconoció la habilidad de Caputo como “trader” y su capacidad para sacar “conejos de la galera”, como el blanqueo de capitales. Sin embargo, advirtió sobre las dudas en torno al pago de la deuda si el Banco Central (BCRA) agota sus reservas líquidas, estimadas en US$6000 millones. “Lo que Caputo tiene en la manga es información propia, maná del cielo, aportes del Tesoro de EE.UU. El FMI no va a poner más plata”, aseguró.

A pesar de las críticas, Cottani no cree que Argentina vaya camino al default, sino que “va a cambiar el esquema monetario-cambiario”. Considera que “no hay posibilidad de sostener el esquema cambiario ni a corto ni a mediano plazo” y que, “en el mejor de los casos, la intervención puede lograr llegar hasta las elecciones”.

La visión de Cottani sobre el gobierno de Milei

Cottani considera que “el Gobierno ha pecado de excesivo dogmatismo, de falta de pragmatismos y falta de cintura política”. Insistió en la necesidad de una liberación cambiaria para sincerar el tipo de cambio y aseguró que no vislumbra una “corrida cambiaria espectacular”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.