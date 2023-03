“Si hay una hiper, Alberto y Cristina dicen ‘chau gracias’”, lo que se viene en 2024 y las virtudes que debe tener un buen presidente, según Juan Carlos De Pablo

escuchar

El economista y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas Juan Carlos De Pablo fue entrevistado por Carlos Pagni en LN+ y analizó las complicaciones de las medidas en materia política-económica que enfrentará el próximo gobierno tras la elección presidencial. Además, resaltó cuáles son las virtudes que debe tener un buen presidente y un ministro de Economía para llevar adelante su plan económico con credibilidad.

En medio del lanzamiento de su nuevo libro Argentina 2024-2027: El desafío económico del próximo gobierno, donde examina los problemas que son previos a la decisión técnica del economista, como el marco político y el marco social que hace viable una determinada receta económica, De Pablo consideró que “el primer cliente de una política económica es el Presidente de la Nación” y resaltó que lo más importante que se necesita para diagramar y realizar un plan de gobierno es tener credibilidad.

Luego, hay que ver cómo afectan estas decisiones en la población. “Si a mí me afecta una medida de política económica, pero creo que es transitoria y que la van a tener que revisar, entonces resisto individualmente o hago una manifestación. En cambio sí creo que llegó para quedarse me ajusto”, explicó, y agregó: ″Son dos comportamientos completamente distintos por eso lo que tiene que hacer el próximo gobierno es tener la convicción de decir ‘esto llegó para quedarse, esto es lo que vamos a hacer’”.

Juan Carlos De Pablo, economista: "Todos los gobiernos le dejan una bomba al otro"

Tras ello, ponderó que el corriente año será muy difícil y los precandidatos no pueden esperar que la gente reciba sus ideas tan fácilmente cuando las expliquen y comiencen a aplicarlas. “ Los argentinos vamos a llegar a fin de este año muy golpeados . En 2015 se le dio al gobierno de Macri un margen de confianza que difícilmente se le repita”. Por lo que consideró: “El que tenga la ‘mala suerte’ de ganar la elección, tiene que bancarse que la respuesta de cada uno de nosotros no tenga la velocidad que cada uno de ellos quisiera tener”.

Asimismo, criticó también a la oposición y al oficialismo. “Algunos personajes de la oposición creen que si a este gobierno se le arma un lío fenomenal entonces se ponen a ajustar, y no, entregan la llave”, dijo e ironizó: “ Si acá de repente hay una hiper, Alberto y Cristina llaman a la asamblea legislativa y dicen ‘chau gracias’ . A Isabel la rajaron y Alfonsín tuvo que adelantar las lecciones”.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ingresan a la Asamblea Legislativa 2023 Aníbal Greco - La Nación

Después, vaticinó las condiciones políticas y económicas que pueden suceder en 2024 y lo comparó con la situación que atravesó Arturo Frondizi en su primer semestre en la Rosada. “Si pienso el primer semestre de 2024 me acuerdo del primer semestre de 1959, donde Frondizi lanzó el programa después de siete meses de gestión y unificó los tipos de cambio, liberó los pericos, el tipo de cambio y en un semestre se duplicaron los precios, hubo recesión, huelgas y bombas... no es para asustarse, sino para ser realista”, detalló.

En otro tramo de la entrevista, se refirió al encuentro entre Sergio Massa y los banqueros y la relación con el Fondo Monetario Internacional. “Fue una negociación entre dos entregados. El Estado que dice qué hago con estos títulos si no los puedo pagar, no tengo reservas y nadie me presta. Pero del otro lado está entregado también porque dice estos títulos no podes hacer nada excepto algo conmigo”, advirtió.

Y opinó: “El Fondo no está resignado, está recontra resignado. Leí en LA NACION unas declaraciones de la señora Kristalina Georgieva que le decía a un funcionario: ‘Cumplan algo, que nos van a rajar a todos’.. La negociación con el Fondo parte de que ya nos dieron la guita y que nunca la vamos a pagar con esfuerzo propio y además nosotros somos sus principales deudores, no quieren poner no les vamos a pagar”.

Por último, rescató diferentes virtudes y cualidades de se destacaron durante los últimos 40 años en diferentes gestiones y las resumió en cuatro variables que debe poseer el próximo presidente. “Primero hay que tener buena lectura del mundo. Un presidente argentino no tiene que cuestionar el mundo sino abrirse”, indicó y siguió: “Además, la confianza que tienen las personas porque eso lleva a tener grandes ministros y gabinete”.

No obstante, resaltó el rol que juegan el contexto y las circunstancias coyunturales en torno al liderazgo de un mandatario: “ El líder tiene que estar dos o tres pasos adelante de la población ; si está 20 es un profeta y lo matan, y si está dos atrás no sirve”.

