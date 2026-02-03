Allanaron las oficinas de la red social X en París y citaron a declarar a Elon Musk

PARÍS.– Las autoridades francesas allanaron el martes las oficinas en el país de la plataforma de redes sociales X, y citaron a declarar en abril a su propietario, Elon Musk, como parte de una investigación preliminar sobre una serie de presuntos delitos, incluida la difusión de pornografía infantil y manipulación de su algoritmo, según indicó la fiscalía de París.

La investigación fue abierta en enero del año pasado por la unidad de ciberdelitos de la fiscalía, según el comunicado. Se está investigando la presunta “complicidad” en la difusión de imágenes pornográficas de menores, imágenes manipuladas de contenido sexual explícito y negación de crímenes contra la humanidad, así como la extracción fraudulenta de datos y la manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos como parte de un grupo organizado, entre otros delitos.

La Fiscalía abrió la investigación hace un año para averiguar si la red social manipuló su algoritmo para facilitar una injerencia extranjera al favorecer determinados contenidos. La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía realizó los registros junto con Europol y la propia unidad de delitos informáticos de la policía francesa.

Esta fotografía, tomada el 7 de marzo de 2024 en Nantes, muestra el logotipo de la plataforma estadounidense de redes sociales X LOIC VENANCE� - AFP�

Además, los fiscales presentaron una solicitud para realizar “entrevistas voluntarias” con Elon Musk y Linda Yaccarino, directora genera de X desde 2023 hasta 2025, programadas para el 20 de abril. La citación debe “permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas”, apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.

También se ha citado a empleados de la plataforma a declarar esa misma semana de abril como testigos, según el comunicado.

Un portavoz de X no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La página de inicio de X se ve en una computadora y un celular, el 16 de octubre de 2023 en 2023, en Sydney Rick Rycroft - AP

En un mensaje publicado en X, la fiscalía de París confirmó los registros en curso y anunció que dejaría la plataforma, al tiempo que instaba a sus seguidores a unirse a otras redes sociales.

“En esta etapa, la conducción de la investigación se basa en un enfoque constructivo, con el objetivo de garantizar finalmente que la plataforma X cumpla con la ley francesa, ya que opera en el territorio nacional”, manifestaron los fiscales en un comunicado.

La agencia policial de la Unión Europea, Europol, “apoya a las autoridades francesas en esto”, dijo el portavoz de la organización, Jan Op Gen Oorth, sin dar más detalles.

Riesgos para la “democracia”

La investigación se abrió inicialmente tras las denuncias del diputado oficialista Éric Bothorel y del socialista Arthur Delaporte, que alegaban que los algoritmos sesgados en X probablemente habían distorsionado el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos y alertaban sobre sus riesgos para la “democracia”.

Las denuncias apuntaban a una “reducción de la diversidad de voces y opciones” y a que X se alejaba del objetivo de “garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos”.

En este sentido, subrayaban la “falta de claridad” sobre estos cambios y sobre las “decisiones de moderación”, así como “las intervenciones personales de Elon Musk en la gestión de la plataforma”.

Elon Musk hablando en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM), el 22 de enero de 2026, en Davos, Suiza Lian Yi - XinHua

En enero de 2025, el responsable de X Francia, Laurent Buanec, aseguró que la plataforma “tiene normas estrictas, claras y públicas” para protegerla de los discursos de odio y luchar contra la desinformación.

Posteriormente, la investigación se amplió tras informes adicionales de que el chatbot de inteligencia artificial de X, Grok, negaba el Holocausto y difundía versiones manipuladas de imágenes de personas reales para añadirles contenido sexual explícito, según el comunicado.

A finales de 2025, Grok negó en una publicación vista cerca de un millón de veces en Francia la finalidad criminal de las cámaras de gas en los campos de exterminio nazis. La legislación francesa castiga la negación de los crímenes contra la Humanidad.

Siguen las quejas por el uso del motor para generar imágenes con IA de Grok para crear versiones sexualizadas de fotos publicadas en X Shutterstock - Shutterstock

Musk, que negó las acusaciones, consideró en julio que la investigación está “motivada políticamente”.

Estados Unidos también emitió una dura condena ese mismo mes y afirmó que defendería la libertad de expresión de los norteamericanos frente a “actos de censura extranjera”.

La Comisión Europea anunció a finales de enero una nueva investigación contra X, en este caso por las imágenes de menores y mujeres desnudas generadas por Grok.

Agencias AP, AFP, Reuters y diario El País