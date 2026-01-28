Amazon anunció que despedirá a 16.000 empleados y ya son más de 30.000 en tres meses

NUEVA YORK.- El gigante de la tecnología Amazon, propiedad de Jeff Bezos, anunció el despido de aproximadamente 16.000 empleados en la última tanda de recortes masivos en la industria tecnológica. Beth Galetti, vicepresidenta senior de la empresa, confirmó la noticia en una publicación este miércoles.

Las nuevas salidas se producen tras la última ronda de despidos que había tenido lugar en octubre de 2025, cuando otros 14.000 trabajadores de Amazon perdieron su trabajo. Esto suma más de 30 mil desvinculaciones en sólo tres meses. Los despidos afectan a trabajadores de Amazon Web Services, de venta al por menor, de la plataforma de streaming Prime Video y del departamento de recursos humanos.

Galetti afirmó que el personal de las filiales de Estados Unidos tendrá un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto dentro del grupo. Aquellos que no lo consigan o quieran cambiar de empleo recibirán la indemnización por despido, servicios de recolocación y las prestaciones de seguro de salud.

La empresa ya había despedido a 14 mil trabajadores en octubre del año pasado. Ted S. Warren - AP

“Mientras realizamos estos cambios, continuaremos contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que son críticas para nuestro futuro”, afirmó. Los despidos son los más altos en la empresa desde 2023, cuando dejaron a 27.000 personas fuera del plantel.

Estos 30.000 puestos de trabajo representan en conjunto una pequeña parte de los 1,58 millones de empleados de Amazon, pero casi el 10% de su plantilla corporativa. La mayoría de los empleados de Amazon trabaja en centros de distribución y almacenes.

El avance de la IA

Los recortes de la plantilla laboral pusieron en relieve cómo la inteligencia artificial cambió la dinámica de la mano de obra corporativa. Las mejoras significativas en los asistentes de IA ayudaron a las empresas a ejecutar tareas que van desde administrativas rutinarias a complejos problemas de codificación con rapidez y precisión, impulsando su adopción generalizada.

El consejero delegado de la empresa, Andy Jassy, afirmó que el uso creciente de herramientas de IA conduciría a una mayor automatización de las tareas, lo que provocaría la pérdida de puestos de trabajo en las empresas.

Amazon implementó nuevas actualizaciones en cuanto al uso de IA. MARCO BERTORELLO - AFP

La fuerza laboral de Amazon se duplicó durante la pandemia de Covid-19, debido a que millones de personas se quedaron en sus casas y aumentaron el gasto online. Sin embargo, en los años siguientes, tanto las grandes compañías tecnológicas como los minoristas redujeron miles de empleos para alinear nuevamente el gasto.

La contratación se estancó en Estados Unidos y en diciembre reportó un aumento de apenas 50.000 empleos, casi los mismos de la cifra revisada a la baja de 56.000 en noviembre.

Amazon también invirtió en robótica en sus almacenes para acelerar el empaquetado y las entregas para su segmento de comercio electrónico, reducir la dependencia de la mano de obra humana y recortar costos.

Agencias AP y Reuters