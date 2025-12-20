EE.UU. incauta por segunda vez un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

WASHINGTON.– Estados Unidos está interceptando e incautando un buque en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, dijeron el sábado a la agencia Reuters tres funcionarios estadounidenses, pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un “bloqueo” de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

Esto marcaría la segunda vez en las últimas semanas que Estados Unidos incauta un petrolero cerca de Venezuela y se produce en medio de una gran acumulación militar estadounidense en la región.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no dijeron dónde se estaba llevando a cabo la operación, pero añadieron que la Guardia Costera estaba al mando.

El portaaviones Ford aguarda en el Caribe frente a las costas de Venezuela. Getty Images

Al ser consultados de manera oficial la Guardia Costera y el Pentágono remitieron las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió por ahora a una solicitud de comentarios. El Ministerio de Petróleo de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA tampoco respondieron.

“Estoy ordenando un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, dijo Trump el martes.

En los días transcurridos desde que las fuerzas estadounidenses se apoderaron de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada, ha habido un embargo efectivo en vigor, con buques cargados que transportan millones de barriles de petróleo que permanecen en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados.

Desde la primera incautación, las exportaciones de crudo venezolano han disminuido drásticamente.

Aunque muchos buques que recogen petróleo en Venezuela están sometidos a sanciones, otros que transportan petróleo del país y crudo de Irán y Rusia no han sido sancionados, y algunas empresas, en particular la estadounidense Chevron, transportan petróleo venezolano en sus propios buques autorizados.

El Monumento de la Paz delante de la sede de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en Caracas (AFP)

China es el mayor comprador de crudo venezolano, que para el gigante asiático representa aproximadamente el 4% de sus importaciones, y los envíos en diciembre van camino de superar los 600.000 barriles diarios, según los analistas.

Por ahora, el mercado está bien abastecido y hay millones de barriles de crudo en petroleros frente a las costas de China a la espera de ser descargados. Si el embargo se mantiene durante algún tiempo, es probable que la pérdida de casi un millón de barriles diarios de suministro de crudo haga además subir los precios del petróleo a nivel global.

Desde que Estados Unidos impuso sanciones energéticas a Venezuela en 2019, los comerciantes y refinadores que compran petróleo venezolano han recurrido a una “flota en la sombra” de petroleros que camuflan su ubicación y a buques sancionados por transportar petróleo iraní o ruso.

La “flota en la sombra” se considera expuesta a posibles medidas punitivas por parte de Estados Unidos, según han señalado analistas navieros.

Hasta esta semana, de los más de 70 petroleros en aguas venezolanas que forman parte de la flota en la sombra, alrededor de 38 están bajo sanciones del Tesoro estadounidense, según datos de TankerTrackers.com. De ellos, al menos 15 están cargados con crudo y combustible, añadió.

La campaña de presión de Trump sobre Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos decenas de ataques militares contra buques en el Océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han matado al menos a 100 personas.

Trump también ha dicho que pronto comenzarán los ataques terrestres de Estados Unidos contra el país sudamericano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado que la concentración militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo y hacerse con el control de los recursos petroleros de la nación miembro de la OPEP, que son las mayores reservas de crudo del mundo. Pero, a partir de la explotación del shale oil, Estados Unidos alcanzó prácticamente el autoabastecimiento. El crudo, sí, es un recurso económico vital para el régimen chavista.

Agencia Reuters