Ataque terrorista en Suiza: un hombre apuñaló a tres personas en una estación de tren

SUIZA.- Un hombre apuñaló e hirió a tres personas en la estación de tren de la ciudad suiza de Winterthur el jueves antes de ser arrestado, dijo la policía.

Ocurrió un poco antes de las 8.30 cuando el atacante gritó “Allah Akbar” (“Dios es el más grande”). Un funcionario regional de seguridad confirmó horas más tarde que se trató de un “acto terrorista”. El agresor es un ciudadano de 31 años con doble nacionalidad suizo-turca que vive en Winterthur.

“Estoy calificando esto excepcionalmente de ataque terrorista”, declaró a los periodistas Mario Fehr, responsable de seguridad del cantón suizo de Zúrich.

Agentes de policía retiran la cinta tras un ataque con arma blanca en la estación de tren de Winterthur, Suiza, el jueves 28 de mayo de 202 Claudio Thoma/Keystone vía AP - Keystone

Las tres víctimas -todas suizas, de 28, 43 y 52 años- fueron trasladadas a hospitales. Dos de ellos fueron dados de alta o estaban a punto de ser dados de alta de los hospitales a media tarde. En tanto, el mayor seguía hospitalizado y debió ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en el muslo.

El agresor ya había llamado la atención de las autoridades en 2015 por distribuir propaganda del grupo extremista Estado Islámico. En los días previos al ataque de este jueves, el hombre fue llevado a un centro psiquiátrico luego de que llamara al número de emergencia de la policía e hiciera comentarios confusos.

Sin embargo, el pasado miércoles se fue del establecimiento cuando un médico determinó que no era peligroso.

La estación de tren donde un hombre hirió a tres personas con un arma blanca en Winterthur, cerca de Zúrich ARND WIEGMANN / AFP - AFP

Por el momento, las autoridades creen que el agresor actuó por su cuenta. El hombre obtuvo la ciudadanía suiza en 2009 y pasó gran parte de los últimos dos años en Turquía.

Winterthur es una ciudad con alrededor de 123.000 habitantes ubicada en el noreste del país, cerca de la ciudad más grande de Suiza , Zúrich.

Ataque en una estación de tren en Suiza

Videos que se viralizaron en redes sociales muestran al atacante corriendo alrededor de la estación de tren con uno de sus brazos alzados en un puño. A su alrededor había varias personas, entre ellos niños que parecían provenir de un colegio.

En una de las grabaciones incluso se ve a un hombre que parece lastimado y chequeando una herida en su cuerpo. Al costado, varios resto de lo que parece ser una mochila o ropa están desperdigados en el suelo.

Con información de AP y AFP